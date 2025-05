Natura&Co tem respiro com balanço do 1º tri – mas recuperação da Avon ainda levará tempo

Depois de um resultado desastroso no quarto trimestre, com uma queda forte na margem bruta colocando em dúvida a tese de força das operações da sua marca principal na América Latina, a Natura&Co deu algum conforto aos investidores.

A companhia conseguiu voltar a sua margem bruta da Natura na América Latina ao nível do terceiro trimestre, de 67%, o que foi recebido como surpresa pelo mercado.

A normalização deu gás às ações da Natura&Co, que subiram 6,5% no pregão de ontem e avançam mais 7% hoje, na maior alta do Ibovespa, voltando a superar os R$ 10.

Ainda assim, a companhia está apenas começando a estancar a sangria no seu valor de mercado. Apesar da alta recente, o preço ainda é 20% menor do que o anterior à divulgação do balanço anterior, em março, quando as ações colapsaram 30% num só dia.

"Em nossa visão, um impulso mais sustentado nas ações só será possível depois que os investidores compreendam totalmente a sustentabilidade desses níveis de margem bruta na Latam, assim como as tendências gerais de fluxo de caixa no futuro, especialmente após a surpresa negativa do quarto trimestre", escreveu o time do Goldman Sachs.

Na condição de anonimato, o gestor de um fundo local é mais categórico: “Os balanços de Natura sempre têm muitas surpresas. Um balanço mais limpo é um bom sinal. Mas é preciso alguns balanços mais limpos para dar mais clareza sobre a previsibilidade dos resultados.”

No primeiro trimestre, a Natura &Co teve redução de 84% no seu prejuízo líquido, que caiu para R$ 151,5 milhões. A receita líquida subiu 45,8%, totalizando R$ 6,7 bilhões, impulsionada em grande parte pelas boas vendas da marca Natura.

No Brasil, as vendas da marca cresceram 8,6%, enquanto na América Latina, o aumento foi de 38%. O Ebitda chegou a R$ 790 milhões, avançando 16% na comparação anual e alcançando uma margem de 11,8%, ainda 1,4 ponto percentual abaixo do primeiro trimestre de 2024.

O desempenho foi impulsionado por aumento de preços, um movimento que a empresa conseguiu fazer mesmo com ventos contrários. Houve também expansão da margem bruta em todos os países onde a Onda 2, de integração entre as forças de venda da Natura e da Avon, já foi implementada.

Enquanto isso, na Avon...

Ainda que tenha reportado avanços, a Natura &Co continua a enfrentar desafios significativos devido ao desempenho abaixo do esperado da Avon na América Latina – que está no seu core business –, enquanto o negócio da Avon International – sua maior encrenca – continua a machucar o fluxo de caixa.

As vendas da Avon no Brasil caíram 12% no trimestre, impactadas pela falta de inovações significativas, especialmente na categoria de maquiagem, e pela restrição no crédito concedido às consultoras, o que afetou diretamente a base de revendedoras.

"Concedemos um pouco menos de crédito para evitar riscos de inadimplência, isso limita um pouquinho as consultoras e é esse efeito que você vê ali", explicou o CEO, João Paulo Ferreira.

Nos demais países da América Latina, a venda cresceu 12,4% no trimestre, mas ex-Argentina teve queda de 6,4%.

O desempenho foi afetado por um mercado estável no Peru e quedas menores em relação ao trimestre anterior no México. Enquanto isso, os outros países hispânicos ainda estão enfrentando dificuldades com a gestão do portfólio combinado das duas marcas.

A administração da Natura &Co reconhece que a Avon precisa de mais tempo para se recuperar. "A Avon ainda vai ter desempenho tímido na América Latina por algum tempo”, diz Ferreira.

O grupo está expandindo investimentos em inovação que devem se refletir em crescimento de vendas no longo prazo, mas esse processo levará tempo para se concretizar, pondera o executivo.

Avon Internacional

A Natura &Co também enfrenta desafios com a Avon Internacional – ativo que vem tentando vender para colocar um ponto final de vez na estratégia de internacionalização que se provou um grande equívoco para a companhia. A Aesop e a The Body Shop já foram vendidas, para que a empresa voltasse a se focar na América Latina, mas as operações internacionais na Avon são um pepino muito maior.

O EBITDA recorrente da marca ficou em R$ 24 milhões, o que reflete a pressão nas margens e a queima de caixa em meio às tentativas de reestruturação do negócio. Entre as medidas, está uma drástica redução no quadro de trabalho, afetando cerca de 1.100 funcionários ou 25% do total da equipe, além de ações agressivas de corte de custos.

Uma solução não parece estar assim tão perto. O grupo continua avaliando alternativas estratégicas à Avon Internacional, incluindo a venda do negócio, disseram os executivos.

Mas, enquanto isso, a companhia busca passar a confiança em sua capacidade de reduzir o consumo de caixa da Avon Internacional ao longo do ano, de acordo com a CFO Silvia Vilas Boas, que assumiu o cargo recentemente, em substituição a Guilherme Castellan.

"Vamos continuar tendo custos de transformação na Avon, com picos no segundo e no terceiro trimestre, mas com capturas de savings que vão ajudar a reduzir o consumo de caixa da Avon Internacional no ano."

Essas economias, diz a CFO, ainda serão parciais este ano, com a captura total dos ganhos prevista para 2026.

O BTG (do mesmo grupo de controle de Exame), que tem recomendação neutra para o papéis há três anos, aponta que os desafios para recuperar a Avon ainda são o principal desafio da Natura&Co. E que a venda da operação internacional seria um dos principais gatilhos para o papel.

Enquanto isso, o banco também adota a postura de ‘esperar para ver’: “Vamos monitorar o progressão na frente de margem (principalmente a volatilidade da margem bruta durante este ano), bem como a consistência do crescimento das vendas tanto em América Latina quanto no Brasil, antes de cravar uma visão mais positiva sobre a tese”.