Mudanças na Azzas: Sachete será CEO de calçados; Eric Alencar, ex-Carrefour, assume como CFO

Após uma grande reestruturação que resultou em várias demissões em abril, a Azzas 2154 está promovendo novas mudanças no seu comando.

Rafael Sachete, o CFO e braço direito de Alexandre Birman, está assumindo o comando da área de calçados e bolsas do grupo de moda, no lugar de Luciana Wodzik, que deixa o cargo.

A divisão de calçados e bolsas é a gênese da Arezzo, reunindo marcas como a que deu nome à companhia, Schutz e Ana Capri, e vem enfrentando o desafio de entregar mais crescimento num mercado já considerado maduro e mais penetrado. É também a menina dos olhos de Birman, que fundou a Schutz.

Para a diretoria financeira, a empresa está trazendo Eric Alencar, que era CFO do Carrefour Brasil e tem passagens por Cyrela, Oncoclínicas e Aché.

A mudança acontece num momento em que a Azzas 2154 tem focado na operação, após pacificar as fricções entre os acionistas controladores, Alexandre Birmann e Roberto Jatahy, que marcaram o primeiro ano da fusão.

Apesar de o balanço do segundo trimestre, que acaba de ter sido divulgado, ter vindo forte em linha com o esperado pelo mercado, o segmento de calçados foi o destaque negativo, com crescimento de vendas de apenas 0,7% na receita. As marcas Arezzo e Anacapri cresceram, enquanto Vans e Schutz pressionaram os resultados.

"O plano de transformação está em andamento, com foco em franquias, ciclo de produto e nova liderança", ressaltou a companhia no release de resultados.

Com toda a carreira construída dentro da Arezzo, Sachete chegou ao cargo de CFO da então Arezzo em 2018 e passou por todas as transformações: da formação da Arezzo &Co, com a compra da Reserva em 2021, à união com o Grupo Soma, que resultou na Azzas.

Wodzik também fez longa carreira na Arezzo, onde começou como modelo de calce, e foi alçando posições na área comercial e de franquias. Ela tinha sido promovido à CEO da divisão na formação do Azzas 2154.