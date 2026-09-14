Kora Saúde prepara virada na dívida de R$ 1,3 bilhão e abre caminho para venda

A gestora HIG Capital começa a preparar o terreno para discutir o futuro da Kora Saúde, maior rede hospitalar privada do Espírito Santo, Ceará e Tocantins. A controladora não colocou a companhia à venda, mas entende que a conclusão de uma reestruturação de cerca de R$ 1,3 bilhão em dívidas financeiras pode abrir caminho para voltar a avaliar um desinvestimento, apurou o EXAME Insight.

Em abril deste ano, a Kora chegou a um acordo com seus principais credores em um plano de recuperação extrajudicial e aguarda agora a homologação judicial. O processo busca adequar o pagamento das dívidas à geração de caixa da companhia e não envolve fornecedores ou a operação dos hospitais.

A expectativa é que a homologação ocorra nos próximos meses. Depois disso, a HIG, que suspendeu a venda de outra investida, a rede de academias Selfit, vai começar a discutir o próximo passo para a companhia — uma conversa que pode ganhar corpo em 2027.

Pelo menos três grupos hospitalares e operadoras de planos de saúde já procuraram a Kora em diferentes momentos para sondar uma eventual oferta pelo negócio. Nenhuma dessas conversas, porém, resultou em uma negociação. Boa parte das sondagens ocorreu enquanto a companhia enfrentava uma estrutura de capital ainda mais pressionada, o que levava potenciais compradores a buscar uma transação com desconto. A estratégia foi não vender nessas condições.

Roteiro da crise

O endividamento da Kora foi construído em meio à expansão da companhia e ganhou peso sobre o caixa nos anos seguintes à pandemia. A rede também sofreu com a pressão exercida pelas operadoras de saúde sobre hospitais, como a Oncoclínicas, e redes de laboratórios, como a Alliança, que também passam por reestruturações.

A companhia vinha trabalhando na reorganização financeira desde 2024. Entre as medidas adotadas estiveram a venda de imóveis e a internalização de serviços, numa tentativa de reforçar o caixa e reduzir a pressão financeira. O movimento culminou no acordo de recuperação extrajudicial anunciado neste ano.

A Kora opera 17 unidades hospitalares e, apesar da dívida, a avaliação da controladora é que o problema estava concentrado na estrutura de capital, e não na operação.

A companhia é considerada pela HIG um ativo maduro e líder nos mercados em que atua, mas se uma nova proposta aparecer depois da homologação do acordo admite conversar. Caso contrário, pode manter a empresa no portfólio e reavaliar uma saída mais adiante.

Estado da dívida