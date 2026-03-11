Com R$ 65 bi em dívidas, recuperação extrajudicial da Raízen já é a maior do país

A Raízen (RAIZ4), empresa de energia e bioenergia controlada por Cosan e Shell, já é a detentora do título de maior recuperação extrajudicial da história do Brasil após protocolar um pedido para adotar o instrumento nesta quarta-feira, 11.

O processo foi apresentado ao Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) e envolve a renegociação de cerca de R$ 65 bilhões em dívidas financeiras. Procurada pela EXAME, a empresa não quis se manifestar.

O plano prevê um período de standstill de 90 dias, durante o qual os pagamentos são suspensos para permitir a negociação de novas condições. Entre as medidas discutidas estão o alongamento de prazos e a possível conversão de aproximadamente 40% da dívida em participação acionária.

Apesar da reestruturação financeira, a companhia informou que as operações seguem normalmente. Em dezembro de 2025, a Raízen registrava cerca de R$ 17,3 bilhões em caixa.

Outros grandes acordos recentes

A renegociação da Raízen amplia o tamanho das recuperações extrajudiciais no país. O segundo maior caso recente envolve o GPA (Grupo Pão de Açúcar), que protocolou também na terça um acordo para reorganizar cerca de R$ 4,5 bilhões em dívidas não garantidas.

O plano recebeu aprovação unânime do conselho de administração e já conta com apoio de credores que representam 46% dos créditos, equivalentes a aproximadamente R$ 2,1 bilhões. A proposta prevê suspensão temporária de pagamentos por 90 dias para renegociar prazos e condições.

No setor de energia, o Grupo Rio Alto iniciou em julho de 2025 uma recuperação extrajudicial de aproximadamente R$ 2,95 bilhões. A reestruturação envolve empresas como a Rio Alto STL Holding I e unidades de geração renovável.

Posição Empresa Ano Valor (R$ bi) Detalhes 1 Raízen 2026 65 Protocolo TJSP, standstill de 90 dias 2 GPA (Pão de Açúcar) 2026 4,5 Acordo com credores, reorganização sem recuperação judicial 3 Grupo Rio Alto 2025 2,95 Reestruturação no setor agroindustrial 4 Grupo Lavoro Agro 2025 2,55 Renegociação no agronegócio 5 Araguaia Níquel Metais 2025 2,45 (ou 2,3) Maior recuperação extrajudicial do primeiro trimestre de 2025 6 Belagrícola Paraná 2025 2,2 Empresa do setor agro 7 Grupo Rech 2025 0,53 Maior recuperação extrajudicial de Santa Catarina em 2025 8 St Marche / Empório Santa Maria 2025 0,53 Segunda maior recuperação extrajudicial do primeiro trimestre de 2025 9 Grupo Two Square 2025 0,79 - 10 Outros 2025 (top agregados) 2025 ~7 (top 5) Total de 2025: R$ 15,6 bilhões em 68 casos 11 Recordes 2024 (não especificados individualmente) 2024 ~39 total 62 casos registrados

O plano foi motivado pelos impactos financeiros do curtailment, quando a geração de energia precisa ser limitada por restrições no sistema elétrico.

No agronegócio, a Lavoro Agro protocolou em 2025 um acordo envolvendo entre R$ 2,2 bilhões e R$ 2,5 bilhões em dívidas da Lavoro Distribuição Brasil e da Perterra. O plano incluiu fornecedores como BASF, FMC e UPL e foi homologado pela Justiça em novembro daquele ano.

Já na mineração, a Araguaia Níquel Metais, ligada à Horizonte Minerals, iniciou em fevereiro de 2025 uma recuperação extrajudicial de cerca de R$ 2,45 bilhões relacionada ao projeto Araguaia, no Pará.

Mecanismo ganha espaço

A recuperação extrajudicial tem sido utilizada por empresas que buscam reorganizar dívidas sem recorrer à recuperação judicial. O modelo exige adesão prévia de credores e posterior homologação pela Justiça.

Em 2025, foram registrados 68 casos desse tipo no Brasil, somando aproximadamente R$ 15,6 bilhões em dívidas renegociadas. No ano anterior, 62 processos movimentaram cerca de R$ 39 bilhões.

A maior parte das recuperações extrajudiciais envolve empresas com dívidas inferiores a R$ 500 milhões, mas acordos recentes ampliaram significativamente o volume das renegociações no país.

A recuperação extrajudicial permite que a companhia negocie diretamente com parte dos credores e leve posteriormente o acordo à validação judicial. Diferentemente da recuperação judicial, o processo não envolve todos os compromissos financeiros da empresa.