Com R$ 65 bi em dívidas, recuperação extrajudicial da Raízen já é a maior do país

Raízen: empresa entrou em recuperação judicial na terça-feira, 10 (Raízen/Divulgação)
Repórter
Publicado em 11 de março de 2026 às 06h35.
Última atualização em 11 de março de 2026 às 06h36.
A Raízen (RAIZ4), empresa de energia e bioenergia controlada por Cosan e Shell, já é a detentora do título de maior recuperação extrajudicial da história do Brasil após protocolar um pedido para adotar o instrumento nesta quarta-feira, 11.
O processo foi apresentado ao Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) e envolve a renegociação de cerca de R$ 65 bilhões em dívidas financeiras. Procurada pela EXAME, a empresa não quis se manifestar.
O plano prevê um período de standstill de 90 dias, durante o qual os pagamentos são suspensos para permitir a negociação de novas condições. Entre as medidas discutidas estão o alongamento de prazos e a possível conversão de aproximadamente 40% da dívida em participação acionária.
Apesar da reestruturação financeira, a companhia informou que as operações seguem normalmente. Em dezembro de 2025, a Raízen registrava cerca de R$ 17,3 bilhões em caixa.
A renegociação da Raízen amplia o tamanho das recuperações extrajudiciais no país. O segundo maior caso recente envolve o GPA (Grupo Pão de Açúcar), que protocolou também na terça um acordo para reorganizar cerca de R$ 4,5 bilhões em dívidas não garantidas.
O plano recebeu aprovação unânime do conselho de administração e já conta com apoio de credores que representam 46% dos créditos, equivalentes a aproximadamente R$ 2,1 bilhões. A proposta prevê suspensão temporária de pagamentos por 90 dias para renegociar prazos e condições.
No setor de energia, o Grupo Rio Alto iniciou em julho de 2025 uma recuperação extrajudicial de aproximadamente R$ 2,95 bilhões. A reestruturação envolve empresas como a Rio Alto STL Holding I e unidades de geração renovável.
|Posição
|Empresa
|Ano
|Valor (R$ bi)
|Detalhes
|1
|Raízen
|2026
|65
|Protocolo TJSP, standstill de 90 dias
|2
|GPA (Pão de Açúcar)
|2026
|4,5
|Acordo com credores, reorganização sem recuperação judicial
|3
|Grupo Rio Alto
|2025
|2,95
|Reestruturação no setor agroindustrial
|4
|Grupo Lavoro Agro
|2025
|2,55
|Renegociação no agronegócio
|5
|Araguaia Níquel Metais
|2025
|2,45 (ou 2,3)
|Maior recuperação extrajudicial do primeiro trimestre de 2025
|6
|Belagrícola Paraná
|2025
|2,2
|Empresa do setor agro
|7
|Grupo Rech
|2025
|0,53
|Maior recuperação extrajudicial de Santa Catarina em 2025
|8
|St Marche / Empório Santa Maria
|2025
|0,53
|Segunda maior recuperação extrajudicial do primeiro trimestre de 2025
|9
|Grupo Two Square
|2025
|0,79
|-
|10
|Outros 2025 (top agregados)
|2025
|~7 (top 5)
|Total de 2025: R$ 15,6 bilhões em 68 casos
|11
|Recordes 2024 (não especificados individualmente)
|2024
|~39 total
|62 casos registrados
O plano foi motivado pelos impactos financeiros do curtailment, quando a geração de energia precisa ser limitada por restrições no sistema elétrico.
No agronegócio, a Lavoro Agro protocolou em 2025 um acordo envolvendo entre R$ 2,2 bilhões e R$ 2,5 bilhões em dívidas da Lavoro Distribuição Brasil e da Perterra. O plano incluiu fornecedores como BASF, FMC e UPL e foi homologado pela Justiça em novembro daquele ano.
Já na mineração, a Araguaia Níquel Metais, ligada à Horizonte Minerals, iniciou em fevereiro de 2025 uma recuperação extrajudicial de cerca de R$ 2,45 bilhões relacionada ao projeto Araguaia, no Pará.
A recuperação extrajudicial tem sido utilizada por empresas que buscam reorganizar dívidas sem recorrer à recuperação judicial. O modelo exige adesão prévia de credores e posterior homologação pela Justiça.
Em 2025, foram registrados 68 casos desse tipo no Brasil, somando aproximadamente R$ 15,6 bilhões em dívidas renegociadas. No ano anterior, 62 processos movimentaram cerca de R$ 39 bilhões.
A maior parte das recuperações extrajudiciais envolve empresas com dívidas inferiores a R$ 500 milhões, mas acordos recentes ampliaram significativamente o volume das renegociações no país.
A recuperação extrajudicial permite que a companhia negocie diretamente com parte dos credores e leve posteriormente o acordo à validação judicial. Diferentemente da recuperação judicial, o processo não envolve todos os compromissos financeiros da empresa.