Eduardo Miras deixa o Citi e vai para o investment banking do JP Morgan

Editora do EXAME IN

Há sete anos no comando do investment banking do Citi, Eduardo Miras está trocando a Paulista pela Faria Lima.

O executivo está deixando a casa para assumir o cargo de vice-chair de IB do JP Morgan, ao lado de Pedro Juliano.

Com mais de 20 anos de carreira, Miras já trabalhou no Credit Suisse, Itaú BBA e Deutsche Bank e teve uma longa passagem pelo Morgan Stanley, onde atuou como co-head do banco de investimento.

No Citi, Miras participou de diversas operações relevantes nos últimos anos, com destaque para o IPO no Nubank nos Estados Unidos, em 2021, e a criação da Auren Energia, unindo os ativos de energia de Votorantim e dos canadenses do CCP.

Entre as operações mais recentes, o banco está na fusão da Marfrig com a BRF, atuando como assessor do comitê independente da dona da Sadia e da Perdigão.