BTG Pactual bate novos recordes no 3º trimestre e lucra R$ 4,5 bilhões

Rentabilidade do banco ultrapassou 28% no período e quatro áreas de negócio atingiram marcas inéditas de receitas

BTG: captação líquida de R$ 83 bilhões no trimestre e R$ 2,3 trilhões em ativos sob gestão (Leandro Fonseca/Exame)
BTG: captação líquida de R$ 83 bilhões no trimestre e R$ 2,3 trilhões em ativos sob gestão (Leandro Fonseca/Exame)
Mitchel Diniz

Mitchel Diniz

Editor de Invest

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 06:59.

Última atualização em 11 de novembro de 2025 às 07:06.

O BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME) registrou lucro líquido de R$ 4,5 bilhões no terceiro trimestre de 2025. A cifra é 41,5% maior do que a registrada no mesmo período do ano passado e, com ela, o banco bateu mais um recorde trimestral.

Não foi apenas a linha final do balanço a alcançar esse feito. A receita de R$ 8,8 bilhões do período — com crescimento anual de 37% — é outra marca inédita. A rentabilidade medida pelo ROAE (retorno sobre patrimônio), de 28,1% no período, também. E não para por aí: quatro divisões de negócios do banco bateram recorde de receita no período.

A parte de corporate lending & business banking, voltada a grandes empresas, faturou R$ 2,2 bilhões no terceiro trimestre de 2025, um crescimento de 25,8% em relação ao mesmo período do ano passado. A carteira de crédito do segmento totalizou R$ 247 bilhões.

Em sales & trading, o crescimento foi menor, de 16%, mas garantiu receita inédita trimestral de R$ 1,94 bilhão.

As outras duas divisões a bater cifras recordes foram:

  • Asset management, que somou R$ 747,5 milhões em receitas, com alta anual de 23,3% e captação líquida de R$ 33,5 bilhões. A área atingiu R$ 1,2 trilhão em ativos sob gestão;
  • Wealth management e personal banking, com receita de R$ 1,4 bilhão, 35,7% acima da registrada um ano antes. Nesse segmento, a captação líquida foi de R$ 49, 2 bilhões, impulsionada pela consolidação da JGP WM, adquirida em abril deste ano, e que somou R$ 18 bilhões à conta. A área terminou o trimestre com R$ 1,2 trilhão sob gestão.

A parte de banco de investimento (investment banking) registrou crescimento de 69,2% na receita, em bases anuais, a R$ 643 milhões.

O BTG somou captação líquida de R$ 83 bilhões no terceiro trimestre de 2025 e atingiu a marca de R$ 2,3 trilhões em ativos sob gestão e administração, uma alta de 25,2% comparando com um ano antes.

Assim, o banco conseguiu dar continuidade aos resultados, que já haviam superado expectativas no trimestre anterior.

Em comunicado sobre os resultados, o CEO Roberto Sallouti afirmou que o banco tem ampliado em novos segmentos e produtos, "consolidando o BTG Pactual com um banco completo".

"Seguimos investindo em inovação e em novos produtos e serviços para sustentar um crescimento saúdavel e de longo prazo”, afirmou.

As despesas operacionais totais do BTG cresceram 30% de um ano para o outro, para R$ 3,37 bilhões. Mesmo assim, o índice de eficiência, medido pela relação entre custos e receitas, caiu para 34,1% no trimestre — estava em 36,4% um ano antes — chegando ao seu menor patamar histórico.

"O desempenho consistente em todas as linhas de negócio resulta do nosso compromisso com a excelência na experiência dos clientes e com a disciplina na gestão de custos, riscos e execução da estratégia", completa Sallouti.

