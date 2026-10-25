Influenciadores aparecem mais do que marcas em fontes consultadas por IA

Quando o assunto é busca por IAs, os criadores de conteúdo são destaque em termos de pesquisa associada a marcas. Esse é o recorte de uma pesquisa inédita da Human Data, empresa do Spark Group. Segundo o estudo, os creators representam entre 10% e 30% das fontes citadas pelo ChatGPT, Gemini e Perplexity em respostas sobre serviços e produtos.

O estudo foi realizado por meio do Geo Pulse, plataforma que acompanha e analisa como as marcas são mencionadas, comparadas e recomendadas pelas principais ferramentas de IA.

“As marcas passaram anos otimizando o próprio site para o Google. Agora, a resposta da IA é construída principalmente pelo que os outros falam delas, e os criadores de conteúdo estão no centro disso. Quem não entende quais creators e quais informações alimentam essas respostas está, na prática, deixando a sua narrativa nas mãos do acaso”, explica Otávio Ereno, fundador e diretor executivo da Human Data.

O levantamento recomenda que, diante deste cenário, as marcas precisam adaptar suas estratégias de influência para aumentar as chances de serem identificadas e recomendadas nesses sistemas. "O impacto dos criadores digitais, portanto, vai além de impactar seus próprios seguidores nas redes sociais. Os conteúdos que produzem também podem servir de referência para as respostas geradas por essas ferramentas a milhões de usuários".

Segundo outro mapeamento, da CiteMetrix/Profound, avaliou 680 milhões de citações em respostas de IA, entre 2024 e 2025, as menções em fontes de terceiros chegam a ter uma taxa de citação até 325% maior do que o conteúdo publicado pela própria marca. Os números indicam que a reputação construída por influencers, comunidades e veículos de comunicação apresenta maior peso nas respostas das IAs do que o discurso institucional.