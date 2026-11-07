Ex-Warren captam R$ 3 milhões com Domo.VC para colocar IA na operação de vendas de empresas

A startup Caccao, fundada por ex-executivos da Warren, captou R$ 3 milhões em rodada pré-seed para oferecer plataforma de go-to-market com IA aplicada à operação comercial de empresas B2B. A solução combina tecnologia própria, dados e especialistas para reduzir custos e acelerar resultados nas vendas.

A Caccao levantou R$ 3 milhões em rodada pré-seed com a Domo.VC, segunda gestora de venture capital mais ativa do país, atrás apenas da Monashees. Também participaram da rodada investidores como Alan Chusid, fundador da Neon e da Spin Pay, vendida ao Nubank; Gustavo Caetano; Omar Ajame, fundador da TEX, vendida ao Serasa; Claudio Skilnik, do family office Baluarte; e Lucas Abreu, ex-Astella e fundador da Aura.

Startup fundada por ex-executivos da Warren, a Caccao se apresenta como a primeira plataforma de go-to-market que combina inteligência artificial, tecnologia própria e especialistas que atuam diretamente na operação comercial de empresas B2B, indo além do modelo tradicional de software. A companhia diz que cresce 60% ao mês desde que voltou a vender, em junho, e tem 30 clientes. A meta é alcançar 100 em menos de um ano.

O nome vem da sigla CAC (custo de aquisição de cliente), e o último caractere de Caccao é um zero, em referência ao custo que a startup quer reduzir para seus clientes.

Taxa de resposta

Nos últimos anos, a operação comercial B2B passou a depender de várias ferramentas que não conversam entre si, com um software para gerar listas, outro para enriquecer dados, outro para o CRM e outro para disparar cadências. Segundo a Caccao, a taxa média de resposta, como WhatsApp e LinkedIn, caiu de 12% para 3%, e os times de vendas gastam mais de 70% do tempo em tarefas operacionais dentro dessas plataformas.

Para conectar essas etapas, a Caccao desenvolveu um orquestrador proprietário que reúne plataformas, provedores de dados e ferramentas em um único ambiente. A tecnologia é operada pelo próprio time da startup, formado por especialistas em go-to-market e em IA que atuam dentro da operação comercial do cliente. Pelas contas da empresa, montar uma estrutura equivalente internamente custaria cerca de R$ 200 mil por mês e levaria de seis a nove meses para gerar resultado. A Caccao cobra cerca de dez vezes menos e apresenta os primeiros resultados em menos de 40 dias. “Funcionamos como o family office do go-to-market. Selecionamos os clientes e colocamos nosso time dentro da operação deles para que a área de receita trabalhe de forma nativa com IA. O Brasil sabe vender como poucos países, e queremos levar isso para fora”, afirma Gustavo Ruiz, cofundador e CEO da Caccao.

A fintech Conta Simples é o principal caso da empresa e participou do desenvolvimento do produto desde o início. Com a Caccao, multiplicou por 36 o ticket médio do canal outbound, elevou a conversão em 2,2 vezes e reduziu de três dias para quatro horas o tempo de prospecção de territórios.

História de amigos

A Caccao foi fundada por Gustavo Ruiz, Gustavo Zago e Nicolas Peixoto, que se conheceram há cerca de oito anos na fundação da Warren. Gustavo construiu a carreira em vendas, incluindo a mesa de derivativos do Credit Suisse, e é o CEO da empresa. Zago responde pela operação e Nico, de formação técnica, comanda a tecnologia. O nome também homenageia a mãe de Gustavo, que por 20 anos manteve fábrica e loja de chocolates.

A empresa nasceu com outra tese, voltada ao mercado de comunicadores de finanças, e pivotou em dezembro de 2025, aproveitando a infraestrutura de dados construída até então. Tem no cap table os fundos Domo, que liderou o pré-seed em dezembro de 2024, e Nameless, que entrou no início de 2026 para apoiar a nova fase, além de 25 investidores-anjo, entre eles Gustavo Caetano. Desde o início das vendas, a startup conta com um conselho formado por Bruno Camoto, Franco, da Domo, Jax Veltman, do Grupo SBF, Alan Schusid, que vendeu a Spin Pay ao Nubank, e Omar Ajami.

A empresa avalia agora os próximos passos de crescimento para chegar aos 100 primeiros clientes e estuda levar a operação para outros países.