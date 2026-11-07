Ex-Warren captam R$ 3 milhões com Domo.VC para colocar IA na operação de vendas de empresas
Também participaram da rodada investidores como Alan Chusid, fundador da Neon e da Spin Pay; Gustavo Caetano; Omar Ajame, fundador da TEX; Claudio Skilnik, do Baluarte; e Lucas Abreu, fundador da Aura
Publicado em 7 de novembro de 2026 às 09:00.
A startup Caccao, fundada por ex-executivos da Warren, captou R$ 3 milhões em rodada pré-seed para oferecer plataforma de go-to-market com IA aplicada à operação comercial de empresas B2B. A solução combina tecnologia própria, dados e especialistas para reduzir custos e acelerar resultados nas vendas.
A Caccao levantou R$ 3 milhões em rodada pré-seed com a Domo.VC, segunda gestora de venture capital mais ativa do país, atrás apenas da Monashees. Também participaram da rodada investidores como Alan Chusid, fundador da Neon e da Spin Pay, vendida ao Nubank; Gustavo Caetano; Omar Ajame, fundador da TEX, vendida ao Serasa; Claudio Skilnik, do family office Baluarte; e Lucas Abreu, ex-Astella e fundador da Aura.
Startup fundada por ex-executivos da Warren, a Caccao se apresenta como a primeira plataforma de go-to-market que combina inteligência artificial, tecnologia própria e especialistas que atuam diretamente na operação comercial de empresas B2B, indo além do modelo tradicional de software. A companhia diz que cresce 60% ao mês desde que voltou a vender, em junho, e tem 30 clientes. A meta é alcançar 100 em menos de um ano.
O nome vem da sigla CAC (custo de aquisição de cliente), e o último caractere de Caccao é um zero, em referência ao custo que a startup quer reduzir para seus clientes.
Taxa de resposta
Nos últimos anos, a operação comercial B2B passou a depender de várias ferramentas que não conversam entre si, com um software para gerar listas, outro para enriquecer dados, outro para o CRM e outro para disparar cadências. Segundo a Caccao, a taxa média de resposta, como WhatsApp e LinkedIn, caiu de 12% para 3%, e os times de vendas gastam mais de 70% do tempo em tarefas operacionais dentro dessas plataformas.
Para conectar essas etapas, a Caccao desenvolveu um orquestrador proprietário que reúne plataformas, provedores de dados e ferramentas em um único ambiente. A tecnologia é operada pelo próprio time da startup, formado por especialistas em go-to-market e em IA que atuam dentro da operação comercial do cliente. Pelas contas da empresa, montar uma estrutura equivalente internamente custaria cerca de R$ 200 mil por mês e levaria de seis a nove meses para gerar resultado. A Caccao cobra cerca de dez vezes menos e apresenta os primeiros resultados em menos de 40 dias. “Funcionamos como o family office do go-to-market. Selecionamos os clientes e colocamos nosso time dentro da operação deles para que a área de receita trabalhe de forma nativa com IA. O Brasil sabe vender como poucos países, e queremos levar isso para fora”, afirma Gustavo Ruiz, cofundador e CEO da Caccao.
A fintech Conta Simples é o principal caso da empresa e participou do desenvolvimento do produto desde o início. Com a Caccao, multiplicou por 36 o ticket médio do canal outbound, elevou a conversão em 2,2 vezes e reduziu de três dias para quatro horas o tempo de prospecção de territórios.
História de amigos
A Caccao foi fundada por Gustavo Ruiz, Gustavo Zago e Nicolas Peixoto, que se conheceram há cerca de oito anos na fundação da Warren. Gustavo construiu a carreira em vendas, incluindo a mesa de derivativos do Credit Suisse, e é o CEO da empresa. Zago responde pela operação e Nico, de formação técnica, comanda a tecnologia. O nome também homenageia a mãe de Gustavo, que por 20 anos manteve fábrica e loja de chocolates.
A empresa nasceu com outra tese, voltada ao mercado de comunicadores de finanças, e pivotou em dezembro de 2025, aproveitando a infraestrutura de dados construída até então. Tem no cap table os fundos Domo, que liderou o pré-seed em dezembro de 2024, e Nameless, que entrou no início de 2026 para apoiar a nova fase, além de 25 investidores-anjo, entre eles Gustavo Caetano. Desde o início das vendas, a startup conta com um conselho formado por Bruno Camoto, Franco, da Domo, Jax Veltman, do Grupo SBF, Alan Schusid, que vendeu a Spin Pay ao Nubank, e Omar Ajami.
A empresa avalia agora os próximos passos de crescimento para chegar aos 100 primeiros clientes e estuda levar a operação para outros países.
'Perguntas frequentes'
O que faz a Caccao? ＋
A Caccao oferece uma plataforma de go-to-market que combina inteligência artificial, tecnologia própria e especialistas integrados à operação comercial de empresas B2B. Seu orquestrador reúne plataformas, provedores de dados e ferramentas em um único ambiente.
Quem investiu na rodada pré-seed da Caccao? ＋
A gestora de venture capital Domo.VC liderou a rodada pré-seed de R$ 3 milhões da Caccao. Também participaram investidores como Alan Chusid, Gustavo Caetano, Omar Ajame, Claudio Skilnik e Lucas Abreu.
Quanto a Caccao cresce e quantos clientes possui? ＋
Segundo a Caccao, a startup cresce 60% ao mês desde que retomou as vendas, em junho, e possui 30 clientes. A meta é alcançar 100 clientes em menos de um ano.
Quais resultados a Caccao obteve com a Conta Simples? ＋
Segundo a Caccao, a fintech Conta Simples multiplicou por 36 o ticket médio do canal outbound, elevou a conversão em 2,2 vezes e reduziu de três dias para quatro horas o tempo de prospecção de territórios.
Quanto custa contratar a Caccao? ＋
A Caccao afirma cobrar cerca de dez vezes menos do que os R$ 200 mil mensais estimados para montar internamente uma estrutura equivalente. Segundo a startup, os primeiros resultados aparecem em menos de 40 dias, enquanto a implementação interna levaria de seis a nove meses.
Por que a startup recebeu o nome Caccao? ＋
O nome Caccao deriva da sigla CAC, que significa custo de aquisição de cliente, e termina com um zero em referência ao custo que a startup pretende reduzir. O nome também homenageia a mãe do CEO Gustavo Ruiz, que manteve uma fábrica e uma loja de chocolates por 20 anos.
Glossário
O que é pré-seed?
Estágio inicial de captação de recursos para startups, antes do seed, usado para validar ideia e desenvolver produto
O que é venture capital?
Investimento em empresas em estágio inicial em troca de participação acionária, com foco em alto crescimento
O que é family office?
Estrutura de gestão de patrimônio para famílias de alta riqueza, oferecendo serviços de investimento e consultoria personalizada
O que é go-to-market?
Estratégia e processo completo para lançar e vender um produto no mercado, incluindo posicionamento, canais e execução
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Jornalista com experiência na cobertura de negócios e finanças. Passou pela redação de Veja, onde foi editor da coluna Radar Econômico. Contato em pedro-b.gil@exame.com