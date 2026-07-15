B. Braun tem nova CEO para acelerar expansão em mercado de R$ 1,6 bilhão

A B. Braun, multinacional alemã de tecnologia médico-hospitalar, tem uma nova presidente no Brasil. A companhia anunciou a chegada de Natalia Moreno Barbanti, executiva que construiu praticamente toda a carreira dentro do grupo e acumula mais de 14 anos de experiência em operações na América Latina e na Europa.

Antes de assumir o comando da subsidiária brasileira, Barbanti passou por Argentina, Espanha e Colômbia, onde ocupou posições nas áreas de marketing, vendas e manufatura. Entre os cargos exercidos estão a gerência da divisão Aesculap, unidade dedicada a soluções cirúrgicas, além das funções de gerente de unidade de negócios e de acesso ao mercado para a América Latina, baseada na Espanha.

A nomeação ocorre em um momento em que a B. Braun busca ampliar sua presença no mercado brasileiro, considerado estratégico para a companhia na América Latina. Segundo a empresa, a executiva terá como prioridades acelerar iniciativas de inovação, fortalecer a agenda de sustentabilidade e expandir a atuação da empresa no país.

Natalia é formada em administração e possui especializações em gestão e marketing farmacêutico, com programas executivos em instituições como Stanford Graduate School of Business, INALDE Business School e EADA Business School.

Mercado competitivo

A B. Braun chega ao novo ciclo de gestão no Brasil como uma das principais fabricantes globais de tecnologia médico-hospitalar. O grupo alemão faturou € 9,14 bilhões em 2024, opera em 64 países e emprega mais de 64 mil pessoas. No Brasil, onde está presente há mais de cinco décadas, mantém cerca de 1.400 funcionários e fez um dos maiores investimentos industriais de sua história recente, com R$ 346 milhões destinados ao complexo de São Gonçalo (RJ).

A companhia disputa um mercado de terapia infusional que movimentou aproximadamente US$ 306 milhões no país em 2023. Apenas o segmento de bombas de infusão representou US$ 66,9 milhões, com expectativa de crescimento superior a 7% ao ano até o fim da década, em um mercado liderado pela B. Braun e Baxter.