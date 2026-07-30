Logo Exame.com
Empresas

A lição de Bill Gates que inspira a Engie antes de uma disputa de R$ 20 bilhões

Infraestrutura que leva energia das usinas aos consumidores se tornou peça central da transição energética — e um dos maiores desafios para o setor elétrico

Fundador da Microsoft, Bill Gates diz que a transmissão de energia é a "surpreendente chave para um futuro com energia limpa" (ARUN SANKAR/Getty Images)
Fundador da Microsoft, Bill Gates diz que a transmissão de energia é a "surpreendente chave para um futuro com energia limpa" (ARUN SANKAR/Getty Images)
Pedro Gil

Pedro Gil

Editor do Exame INSIGHT

Publicado em 30 de julho de 2026 às 08:00.

Última atualização em 30 de julho de 2026 às 08:11.

A francesa Engie, uma das maiores geradoras privadas de energia do país, vai aumentar a presença em atividades reguladas no setor de infraestrutura, como transmissão de energia, saneamento e concessões, de olho na agenda de transição energética.

A inspiração veio do bilionário americano Bill Gates. Em um artigo publicado no Gates Notes, seu site oficial, o fundador da Microsoft defendeu que a transmissão de energia é a "surpreendente chave para um futuro com energia limpa".

"Se você se preocupa com as mudanças climáticas, deveria se preocupar com a transmissão de energia", escreveu.

A frase também está na boca de Gustavo Labanca, diretor de Transmissão de Energia da Engie Brasil, que falou com exclusividade ao EXAME Insight

"Para Gates, ampliar e modernizar as redes de transmissão é condição essencial para acelerar a expansão das fontes renováveis e viabilizar a transição energética", diz. 

Gustavo Labanca - Diretor de Transmissão da ENGIE Brasil (Divulgação/Divulgação)

No Brasil, a chave para a América Latina

No Brasil, a Engie opera um dos maiores portfólios privados de geração de energia elétrica do país, com ativos predominantemente renováveis, além de uma crescente presença no segmento de transmissão.

A companhia encerrou o primeiro trimestre com receita operacional líquida de R$ 3,4 bilhões e Ebitda de R$ 2,2 bilhões.

Até o fim do ano passado, a companhia já havia investido R$ 8 bilhões em ativos de transmissão no Brasil. A expectativa é aumentar esse número. A companhia francesa já definiu a próxima investida.

Em outubro, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) vai conceder novas linhas. A expectativa é que o leilão, que vai incluir 9 lotes espalhados pelo país, exija um investimento total de R$ 11 bilhões. A Engie ainda não sabe se vai disputar todos eles.

O que move mesmo os ponteiros da companhia francesa é o próximo leilão de HVDC (Corrente Contínua em Alta Tensão) da Aneel. Previsto para 2027, o projeto promete ser o maior da história do país, com mais de 2500 km de linhas e investimento previsto superior a R$ 20 bilhões.

Briga em alta tensão

Para fazer frente à Siemens, Itachi e GE, que também devem participar, a Engie avalia parcerias em equity ou com fornecedores. A companhia também estuda alternativas em linhas de financiamento via debêntures incentivadas com bancos privados e públicos.

"Estamos definindo os melhores projetos para colocar o bloco na rua", diz Labanca.

Em 2023, a chinesa State Grid venceu o principal lote do maior leilão de transmissão da história da Aneel até então, com 1468 km de linhas nas regiões norte e nordeste do país. O investimento total estimado era de R$ 18 bilhões.

O setor de transmissão é mesmo uma briga de gigantes. Desde 2002, o mercado brasileiro recebeu mais de R$ 400 bilhões em investimentos em infraestrutura.

"Expectativa é ganhar novos projetos e aumentar ainda mais esse valor", diz Labanca.

Para quem decide. Por quem decide.

Saiba antes. Receba o Insight no seu email

Li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade

Acompanhe:

Empresas
Bill Gates
Engie
Engie Energia
Transmissão de energia
Energia renovável
Geração de energia
Pedro Gil

Pedro Gil

Editor do Exame INSIGHT

Jornalista com mais de 10 anos de experiência na cobertura de negócios e finanças. Passou pelas redações de Veja, onde foi editor da coluna Radar Econômico, e CMA. Contato em pedro-b.gil@exame.com

Continua após a publicidade

Artigos Relacionados

BHP exporta presidente brasileiro para a Austrália e prepara nova fase da Samarco

BHP exporta presidente brasileiro para a Austrália e prepara nova fase da Samarco

A engenharia por trás do interesse da Mota-Engil na Odebrecht

Após SoftBank e General Atlantic, Runway atrai Monashees para acelerar operação no Brasil

Após SoftBank e General Atlantic, Runway atrai Monashees para acelerar operação no Brasil

De consultoria a plataforma: a aposta de R$ 500 milhões da Ludfor em energia renovável