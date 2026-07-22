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A primeira missão de Ollie Oliveira como chairman da Vale

Manuel Lino Oliveira, o Ollie, terá de conduzir a relação com o governo em um momento decisivo para a repactuação das concessões ferroviárias

(Divulgação)
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Pedro Gil

Pedro Gil

Editor do Exame INSIGHT

Publicado em 22 de julho de 2026 às 17:35.

A Assembleia Geral Extraordinária (AGE) da Vale elegeu nesta quarta-feira, 22, o executivo Manuel Lino Silva de Sousa Oliveira, conhecido como Ollie, para a presidência do Conselho de Administração. Ele vai ocupar a cadeira de Daniel Stieler, que renunciou ao conselho e à presidência do colegiado no início do mês.

Ollie chega à mineradora com a difícil missão de aplacar os ânimos de uma companhia em ebulição. O governo, não é de hoje, exerce pressão sobre a Vale por meio da Previ, o fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil, maior acionista individual da mineradora.

Em ano eleitoral, o apetite político costuma ser maior. Para o segundo semestre, terão que se entender sobre a repactuação das concessões da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) e da Estrada de Ferro Carajás (EFC), que segue em negociação entre a Vale e o governo.

Acordo nos trilhos

Em 2020, a Vale renovou antecipadamente as concessões das duas ferrovias até 2057, em pacote de investimentos e obrigações estimado em cerca de R$ 17 bilhões. Em 2024, governo e Vale concordaram em rediscutir os termos da renovação, firmando as bases para uma repactuação em dezembro daquele ano. A mineradora, inclusive, antecipou US$ 4 bilhões relacionados ao acordo. Em 2025, uma primeira tentativa de acordo no TCU fracassou por falta de consenso entre as partes.

O assunto voltou oficialmente à mesa de negociação entre Vale, Ministério dos Transportes, ANTT, Infra S.A. e TCU, por meio da Secretaria de Solução Consensual (SecexConsenso). O prazo inicial da rodada atual vai até amanhã, 23, com possibilidade de prorrogação por mais 90 dias.

A Vale afirma que as concessões continuam plenamente vigentes e que está adimplente com todas as obrigações. O conselho, agora sob a regência de Ollie, deve aprovar a continuidade das negociações. 

Onde está Ollie?

Ollie terá que driblar outro obstáculo: a distância. Ele mora na Inglaterra e não deve se mudar para o Rio de Janeiro para estar perto do negócio. Na Vale, uma empresa global, isso não é um problema. Patrick Thomas, enquanto CEO da Hermés, entre 2003 e 2013, vivia entre Suíça e França, apesar de comandar uma empresa francesa sediada em Paris. Empresário egípcio e um dos homens mais ricos do Egito, Nassef Sawiris, controlador da OCI N.V., multinacional de fertilizantes e produtos químicos, vive entre Londres e os Emirados Árabes Unidos, apesar da empresa ter sede na Holanda.

No Brasil, os exemplos de executivos à distância são mais raros. A Natura já teve membros relevantes do conselho residentes no exterior em razão da internacionalização do grupo — especialmente após as aquisições da Avon e da The Body Shop. A BRF e a JBS frequentemente contam com conselheiros residentes nos EUA ou na Europa.

Nome reconhecido

O executivo graduou-se em Contabilidade e Economia de Negócios em 1973 e especializou-se em Teoria da Contabilidade em 1975 pela Universidade de Natal-Durban, na África do Sul. Possui também especializações em chartered accountant e chartered management accountant pelo Institute of Chartered Accountants da África do Sul e Institute of Chartered Management Accountants do Reino Unido, respectivamente.

Executivo com mais de 45 anos de experiência em finanças corporativas e estratégia, principalmente no setor de mineração, em empresas como Anglo American e De Beers, incluindo experiência no Brasil. Atuou em diversos conselhos internacionais na área industrial, possui experiência em relações institucionais, finanças e mineração. É Lead Independent Director ("LID") do Conselho de Administração (desde junho/2023), membro independente (desde agosto/2021), membro e especialista técnico do Comitê de Auditoria e Riscos (desde maio/2023) e Coordenador no período de agosto/2021 a junho/2023 e julho/2024 a julho/2025 e membro do Comitê de Sustentabilidade (desde maio/2025) da Vale.

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Editor do Exame INSIGHT

Jornalista com mais de 10 anos de experiência na cobertura de negócios e finanças. Passou pelas redações de Veja, onde foi editor da coluna Radar Econômico, e CMA. Contato em pedro-b.gil@exame.com

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