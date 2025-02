BREAKING: Carrefour França faz proposta para fechar capital da operação no Brasil

Dono de 70% do capital do Carrefour Brasil, o comando da varejista na França está propondo o fechamento do capital da empresa brasileira.

Os franceses estão oferecendo um valor de R$ 7,70 por ação em dinheiro, o que embute um prêmio de 19% em relação ao fechamento de ontem. Há ainda a opção de conversão em ações da matriz francesa.

A informação foi antecipada por reportagem da agência Bloomberg e confirmada pela companhia em um fato relevante nesta terça-feira, 11, em meio ao pregão. Há pouco as ações, subiam 15%, para R$ 7,42.

A transação vem num momento em que a Península, family office da família Diniz, estuda a venda de sua participação de 7,3% na companhia.

A análise de pessoas próximas é de que a Península estaria disposta a trocar os papéis aqui por participação na controladora. O family office tem amadurecido a ideia de venda dos papéis desde a morte de Abílio Diniz.

Entre a base acionária mais pulverizada, no entanto, a percepção é de que o preço é baixo. “É uma piada”, diz um gestor com posição no papel. Em 12 meses, as ações do Carrefour Brasil acumulam baixa de 44% – com a maior parte concentrada nos últimos seis meses, quando a situação fiscal fez disparar os juros futuros no país.

Segundo os franceses, a transação assegura a liquidez “em termos justos e atrativos”, com um prêmio de 32,4% sobre o preço médio das ações nos últimos 30 dias.

Também permite aos investidores a terem exposição à empresa global e daria “maior foco operacional ao Carrefour Brasil, priorizando sua estratégia de crescimento”.

Além da opção em cash, o Carrefour Group está oferecendo outras duas alternativas. A primeira é a conversão em ações da matriz francesa, na proporção de um papel listado na Bolsa de Paris para cada 11 ações da operação brasileira. A segunda é um misto de dinheiro e ações, com R$ 3,85 por papel, mais 1 ação para cada 22 da controladora.

As ações do Carrefour Group fecharam o dia cotados a € 13,85, equivalentes a R$ 82,54 na cotação de hoje.

O movimento é mais um de uma série de fechamentos de capital na Bolsa brasileira neste ano, como é o caso da Santos Brasil, de portos, e credenciadora de cartões de crédito Cielo, a ClearSale, de tecnologia e a Eletromídia, de mídia out of home.

As ações de concorrentes do Carrefour, como o GPA e Assaí sobem forte na esteira da notícia. “É um ‘wake up call’ de que os papéis estão muito baratos e podem atrair interessados nessa bacia das almas”, afirma um investidor local.