No follow-on de Serena, a Tarpon vende… e a Tarpon compra

A Serena Energia acaba de lançar a oferta secundária de ações de cerca de R$ 800 milhões que marcará a venda uma fatia de 13,9% que pertence a Tarpon, sua maior acionista, hoje com 31,4% das ações.

Com um detalhe curioso: a Tarpon também está na ponta compradora.

A gestora firmou um compromisso para adquirir o equivalente a R$ 65 milhões, ao preço que for definido na oferta.

É um sinal de confiança de Zeca Magalhães na empresa que a Tarpon cofundou ao lado de Antonio Bastos.

A oferta dá saída a um fundo da Tarpon que conta com capital de terceiros e está próximo ao vencimento.

A gestora, contudo, acredita que aos preços atuais – deprimidos em meio à baixa dos preços de energia e a baixa liquidez após a entrada da Actis no capital 2022 –, a ação da Serena está subvalorizada.

Após um forte ciclo de investimentos, que incluiu a estreia da Serena nos Estados Unidos, a companhia está começando a gerar caixa e se desalavancar.

Sem considerar o compromisso de investimento, a participação da Tarpon deve sair de 31,4% para 17,5%.

Pressionada desde meados do ano passado à espera do follow-on, a ação da Serena teve o efeito rebote e se valorizou 12% desde o anúncio de que a Tarpon tinha mandatado bancos para a oferta, feito no último dia 7 – sugerindo que a expectativa de aumento de liquidez agradou o mercado.

Segundo fontes de mercado, a oferta já larga com demanda garantida por 75% das ações, incluindo aí o compromisso firme da Tarpon.

O fechamento da oferta acontece em 27 de março.