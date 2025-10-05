Sabesp compra o controle da Emae por R$ 1,1 bilhão

A Sabesp acaba de anunciar a compra do controle da Emae por R$ 1,1 bilhão, numa transação que vai facilitar a integração entre os sistemas Guarapiranga e Billings e traz uma gama de ativos de geração de energia para a empresa de saneamento.

A mudança no controle da Emae vem menos de um ano e meio depois da privatização da companhia, que foi vendida no ano passado para o fundo Phoenix, ligado ao empresário Nelson Tanure.

A transação fechada pela Sabesp se deu em duas etapas: primeiro, a empresa está comprando 74,9% das ações ordinárias da companhia que pertenciam ao Phoenix e que foram dadas em garantia numa emissão de debêntures.

SAIBA ANTES: Receba as notícias do INSIGHT no seu Whatsapp

Na semana passada, houve o primeiro vencimento de juros dessas debêntures, que não foi honrado, o que disparou o vencimento antecipado e a execução das garantias. A informação foi trazida em primeira mão pelo Pipeline e confirmada pelo INSIGHT.

Nessa tranche, a empresa está pagando R$ 59,33 por ação da Emae, abaixo dos R$ 70,65 pagos pela Phoenix na privatização.

A Sabesp comprou também 66,8% das ações preferenciais da Emae, que estavam nas mãos da Eletrobras, por R$ 32,07 cada. Com isso, terá 70,1% do capital da Emae.

A Emae é responsável pela operação de reservatórios e barragens que compõem o sistema Pinheiros-Billings, um dos mais importantes da Região Metropolitana de São Paulo. Ela administra o fluxo de águas entre os Rios Pinheiros, Tietê e a Represa Billings, com funções de abastecimento e controle de cheias.

Além disso, opera um conjunto de usinas hidrelétricas e pequenas centrais hidrelétricas (PCHs) no Estado de São Paulo, entre as quais se destacam a usina de Henry Borden, em Cubatão, um dos símbolos da eletrificação paulista, com energia proveniente do desnível entre o planalto e o litora; e a Usina de Rasgão e a PCH Pirapora.

“Ao unir segurança hídrica ao potencial energético, a aquisição amplia a sinergia entre os negócios da companhia e consolida uma base mais robusta para enfrentar os desafios climáticos e de demanda crescente por serviços essenciais”, disse a Sabesp em fato relevante.

A companhia fará uma teleconferência amanhã às 10h com investidores.