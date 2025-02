Netshoes estreia lojas físicas com modelo outlet e aposta na omnicanalidade

A Netshoes está voltando ao varejo físico após 18 anos operando exclusivamente no digital. A primeira unidade será inaugurada nesta semana no modelo outlet, no segundo andar da loja da tradicional loja do Magazine Luzia na Marginal Tietê, em São Paulo.

A estratégia acompanha o movimento do grupo Magazine Luiza, que tem reforçado a importância da presença física tanto para fortalecer a marca quanto para ampliar sua atuação no omnichannel. A empresa já havia integrado sua operação ao ecossistema do Magalu, permitindo que clientes retirem produtos em qualquer uma das 1.200 lojas do grupo.

A loja outlet da Netshoes traz um mix de produtos pensado para atrair diferentes perfis de consumidores. Cerca de 80% do estoque é composto por itens de coleções passadas, vendidos a preços iguais ou menores que no e-commerce, além de produtos exclusivos da unidade física.

Os outros 20% são lançamentos vendidos pelo mesmo preço do site, permitindo que os clientes conheçam as novidades da marca. A média de desconto praticada é de 45%.

"A Netshoes sendo digital parecia que estava faltando um pedaço, porque o consumidor também evoluiu. Ele quer comprar no canal que desejar, onde se sentir mais confortável", explica Graciela Kumruian, CEO da Netshoes.

Segundo ela, a loja física proporciona uma experiência diferenciada para quem quer experimentar produtos antes da compra. "A multicanalidade e essa complementariedade fazem parte do que vai nos guiar a partir de agora", complementa.

A Netshoes, conhecida pelo e-commerce de artigos esportivos, foi adquirida pelo Magazine Luiza em 2019 e, desde 2023, tem como presidente Graciela Kumruian, irmã do fundador. Antes de assumir como CEO, Kumruian atuou como diretora de integração do Magalu. Nos primeiros nove meses de 2024, a companhia registrou lucro de R$ 40 milhões, quase três vezes mais do que no mesmo período de 2023.

O espaço de 1.500 m², sendo 1.000 m² destinados à área de vendas, foi pensado para oferecer flexibilidade. Os mobiliários são adaptáveis e podem ser reorganizados conforme a necessidade, garantindo que a loja se ajuste rapidamente às mudanças de sortimento e estoque. Para reforçar a experiência do cliente, a unidade conta com espaços "instagramáveis", como uma trave de gol e um pódio, além de um local para personalização de produtos.

A Netshoes também já tem planos para um segundo endereço. Em junho, a marca abrirá uma loja conceito no Conjunto Nacional, onde o Magalu reunirá unidades físicas de diversas marcas do grupo, como Época Cosméticos, Estante Virtual e KaBum!. A ideia é testar diferentes formatos e avaliar qual modelo melhor se encaixa na estratégia de expansão.

"Estamos validando essas operações para entender como podemos complementar o digital com o físico e atender às diferentes necessidades dos consumidores", diz Kumruian. Ainda não há uma projeção de mais lojas a serem abertas, de acordo com a CEO.

O retorno ao varejo físico ocorre em um momento estratégico para a Netshoes. O setor esportivo tem registrado alta demanda, impulsionado pela busca por um estilo de vida mais saudável e pelo crescimento do segmento sport style, que combina conforto e moda.

A presença física, especialmente no formato outlet, também se alinha ao contexto macroeconômico, em um cenário de inflação e juros elevados. "Essa amplitude de sortimento traz uma menor dependência de itens caros, permitindo manter as vendas, mesmo com consumidores mais cautelosos, ao oferecer um leque de produtos mais acessíveis", afirma Kumruian.