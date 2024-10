Morgan Stanley dá compra para RD Saúde: ‘crescendo sem parar e a preço atraente’

O tombo recente nas ações da RD Saúde, que caem 17% no ano contra 3% do Ibovespa, abriu uma boa oportunidade de entrada para um dos papéis queridinhos do mercado, aponta a equipe do Morgan Stanley.

Em relatório divulgado hoje, eles elevaram o preço-alvo dos papéis de dona das redes Raia e Drogasil de R$ 27 para R$ 30, o que implica um potencial de alta de 23% em relação ao fechamento de ontem, e elevaram a recomendação de “neutra” para “compra”.

Num dia positivo para o varejo na Bolsa, as ações responderam com alta de 1,85%, para R$ 24,83, entre as maiores altas do Ibovespa.

Na avaliação da equipe do banco, os múltiplos atuais, de 27 vezes o lucro estimado para o próximo ano, esta abaixo da média histórica e o quarto trimestre deve ser um bom catalisador para os papéis, dada a fraca base de comparação do mesmo período do ano passado.

“Os drivers para o crescimento do mercado de saúde continuam intactos na nossa visão”, escreveram os analistas Maurício Cepeda e Artur Alves. “E a RD é a empresa mais bem posicionada no subsetor de saúde.”

A companhia, avaliam, deve crescer acima do setor, com abertura de 280 a 300 novas lojas por ano entre 2024 e 2025, mais do que qualquer concorrente. Além disso, outra avenida de crescimento deve vir com a 4bio, responsável pela comercialização e entrega de medicamentos especiais de alto custo.

A RD investiu na companhia em 2015 e neste ano exerceu direito de compra para deter todo o capital da empresa.

Risco tributário já está no preço

Para os analistas, a queda nas ações parece refletir uma preocupação com impostos mais altos para o setor: o consenso é de uma alíquota superior a 25% até 2030. Mesmo assim, aponta o MS, o lucro por ação deve crescer 27% por ano no período.

A expansão digital deve pesar sobre as despesas e deixar as margens ligeiramente menores, mas expectativa é de diluição dos custos no longo prazo.

“No futuro, a redução de custos de TI e a normalização do capex devem apoiar a expansão das margens e a geração de caixa, possibilitando maiores pagamentos de dividendos e esforços de desalavancagem.”

Segundo eles, a regulação de aumentos de preços no setor farmacêutico, alinhada com a inflação, deve continuar garantindo a acessibilidade, além de fornecer uma referência para o crescimento e as margens do setor. “Acreditamos que o crescimento do setor continuará na faixa de um dígito alto a dois dígitos baixos nos próximos anos.”

E mesmo o crescimento da relevância dos genéricos tem um efeito negativo menor para as varejistas do que para a indústria farmacêutica, como a Hypera, exemplifica o banco.

Embora sejam afetados pela oferta cada vez maior de genéricos, os varejistas surfam em uma nova onda de medicamentos patenteados, como GLP-1, para diabetes e obesidade, e medicamentos para transtorno de déficit de atenção (TDAH) e conseguem neutralizar a pressão negativa com produtos como cosméticos de alta tecnologia e vacinas.

“A RD é uma empresa de alta qualidade e crescimento, com elementos necessários para um crescimento consistente."