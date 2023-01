BTG Pactual (BPAC11) inclui RaiaDrogasil (RADL3) na carteira de ações de janeiro

O BTG Pactual (BPAC11) fez apenas uma alteração em sua a carteira recomendada de ações para o mês de janeiro.

Os analistas do BTG Pactual retiraram as ações da Arezzo &Co (ARZZ3) e incluíram os papéis da varejista farmacêutica RaiaDrogasil (RADL3).

LEIA MAIS:

Segundo a equipe, a adesão da Raia traz consigo maior grau de defesa para o portfólio, dado o ambiente de juros mais altos e economia desaquecida que devem impactar o consumo no Brasil em 2023. "Ainda gostamos de empresas expostas a grupos de alta renda, como a varejista de vestuário Arezzo, mas neste momento privilegiamos varejistas de alimentos (Assaí) e nomes mais resilientes como rede de drogarias Raia Drogasil", escrevem.

Os profissionais do BTG argumentam que a RD evoluiu de um varejista tradicional para um ecossistema de saúde mais completo nos últimos anos, "que deve ser gradualmente incorporado em seus múltiplos pelo mercado". Os analistas destacam que os últimos resultados semestrais mostraram sinais positivos de rentabilidade.

"Continuamos a ver a RD como uma das principais teses estruturais de exposição ao varejo. A ação é negociada com um grande prêmio para os varejistas brasileiros (30x P/L 2023E vs. 13x de média para o setor). Mas a execução superior (produtividade de loja muito maior do que seus pares), um plano de crescimento sólido e uma estratégia de investimento para sua plataforma digital (e omnicanal), devem garantir um CAGR (taxa composta de crescimento anualizado) de lucro líquido de 34% entre 2022e 2026, reforçando nossa visão otimista", escrevem.

Retirada, a ação da Arezzo &Co estava na carteira desde novembro. Além da estreia de RaiaDrogasil, o banco manteve ativos como Vale (VALE3), Itaú Unibanco (ITUB4) e Minerva (BEEF3).

Como é composta a carteira recomendada de ações do BTG Pactual (BPAC11)

A carteira recomendada de ações do BTG Pactual para o mês de janeiro é composta por 10 ativos.

A carteira tem como objetivo capturar as melhores oportunidades e performances do mercado de ações. O processo de seleção dos ativos é realizado pelo time de estrategistas do Research do Banco BTG Pactual, com base em uma análise conjunta ao time de analistas, sem considerar necessariamente índices de referência ou liquidez.

Em dezembro, a carteira recomendada de ações do BTG Pactual teve um desempenho de -1,3%, contra uma performance de -2,5% do Ibovespa e -2,6% do IBRX-50.