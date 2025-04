Mercado Livre anuncia R$ 34 bilhões em investimentos no Brasil em 2025

O Mercado Livre anunciou investimento recorde no Brasil neste ano. A empresa de e-commerce vai investir R$ 34 bilhões em 2025, um aumento de quase 50% em relação ao montante de 2024. O país é o maior mercado da companhia de origem argentina, com quase metade das vendas brutas da plataforma.

"É um aporte para seguirmos avançando nossa logística e tecnologia. Aportamos tanto em Mercado Livre quanto Mercado Pago e marketing", afirmou Fernando Yunes, líder da operação brasileira da companhia.

O executivo esteve em evento com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em um dos centros de distribuição da companhia em Cajamar, na Grande São Paulo.

Em 2018, o investimento do Mercado Livre no Brasil foi de R$ 1 bilhão, quando a companhia tinha 1,8 mil funcionários. Em 2025, afirma Yunes, a companhia vai contratar mais 14 mil pessoas e chegar a 50 mil colaboradores no país. "Nos últimos dois anos, foram quase 30 mil empregos CLT gerados no país."

A plataforma detém 40% do total de vendas do e-commerce brasileiro. De acordo com o executivo, o investimento é uma decisão da companhia em meio a um ambiente de concorrência mais acirrado. "Tem grandes players nacionais e internacionais, e a cada três meses chegam novos competidores", afirmou.

O Mercado Livre havia anunciado no final de 2024 que chegaria ao fim de 2025 com 21 centros de distribuição. A companhia terminou 2024 com 15 centros logísticos, e a previsão é de abrir outros seis ao longo deste ano.