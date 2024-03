Maha troca conselho da 3R — e avança para negociar com a PetroRecôncavo

Num movimento que deve facilitar as negociações com a PetroReconcavo, a gestora Maha Energy conseguiu hoje emplacar seus nomes para o conselho da 3R Petroleum.

Com aproximadamente 5% do capital social da petroleira e artífice da proposta de fusão entre as companhias, a Maha pediu, há pouco mais de um mês, a convocação de assembleia para destituir os membros do conselho de administração e reduzir o tamanho do board, de 7 membros para cinco.

Ambos os desejos foram atendidos em reunião realizada nesta quarta-feira.

De acordo com a ata protocolada na CVM, participaram da reunião acionistas correspondentes a 49,5% do capital social da companhia.

A Maha emplacou todos os seus candidatos ao colegiado. Foram mantidos os membros independentes Paula Kovarsky Rotta (da Raízen), o investidor Guilherme Affonso Ferreira e Harley Lorentz Scardoelli (ex-CFO da Gerdau). Foram incluídos Paulo Thiago Mendonça (chairman da Maha Energy) e Fábio Vassel (sócio da gestora Starboard).

A proposta de fusão foi feita pela Maha em janeiro. Desde então, as negociações entre as duas empresas avançaram e a 3R mandatou o Itaú BBA para liderar as conversas.

Caso a proposta de fusão seja aceita, a 3R permanece sendo listada, mas dona apenas de ativos offshore.