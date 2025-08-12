Magnitsky e o tarifaço: o tamanho do balde de água fria na Bolsa brasileira
Apenas 45% dos gestores veem Ibovespa acima de 140 mil pontos até o fim do ano, contra 83% no mês passado, aponta o BofA
Publicado em 12 de agosto de 2025 às 16:23.
O tarifaço de Donald Trump e a escalada das tensões entre Estados Unidos e Brasil jogou esfriou o otimismo com a Bolsa brasileira, após um primeiro semestre de forte alta.
A pesquisa mensal de sentimento do mercado do Bank of America Merrill Lynch (BofA) dá o tamanho do balde de água fria: apenas 45% dos gestores ouvidos veem o Ibovespa acima dos 140 mil pontos até o fim do ano, contra 83% no mês passado (a pesquisa tinha sido conduzida antes do fatídico 9 de julho).
Mesmo após a isenção de vários itens das taxas adicionais de 40%, o ruído tarifário, acentuado pelas medidas do presidente Donald Trump contra México e Brasil, tornou-se o principal risco externo apontado pelos gestores, ao lado de uma eventual desaceleração da economia americana.
Em julho, o foco estava no dólar forte e nos juros nos EUA.
A percepção de que o Brasil terá desempenho melhor que o México também caiu. Só 35% dos entrevistados acreditam nessa possibilidade para os próximos seis meses. No mês anterior, eram 77%.
E as expectativas de aumento de posições antes das eleições presidenciais também se retraíram: apenas 22% esperam um movimento já no quarto trimestre deste ano, ante 57% na pesquisa anterior.
O levantamento mostra outros indicadores de menor apetite a risco: o caixa das carteiras permanece elevado, em 6,2%, acima da média histórica de 5,4%, com rotação das estratégias de ações de alto beta para papéis de valor e qualidade.
Setor financeiro e utilities são o segmentos com maior alocação, enquanto consumo discricionário passou a ser o mais subalocado.
Quanto ao futuro, um empate técnico: metade dos consultados pelo BofA acredita que os atritos tarifários com o Brasil vão diminuir. A outra metade não sabe ou acha que a tensão ainda tem espaço para escalar.
Jornalista com mais de 15 anos de experiência na cobertura de negócios e finanças. Passou pelas redações de Valor, Veja e Brazil Journal e foi cofundadora do Reset, um portal dedicado a ESG e à nova economia.