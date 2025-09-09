JP Morgan rebaixa Cury e Direcional e eleva Eztec: ‘Hora de aumentar o beta’

O JP Morgan revisou hoje suas recomendações para as incorporadoras bolsa brasileira, rebaixando as ações da Cury e da Direcional de ‘compra’ para ‘neutro’ e dando upgrade em Eztec, que, ao lado de Tenda e Cyrela, entrou na lista de ‘buys’ do setor.

A mudança de preferência tem como pano de fundo o cenário macroeconômico. “Estamos recomendando aos investidores adicionarem beta ao portfólio devido aos ventos de cauda macro, incluindo o ciclo eleitoral brasileiro (previsto para outubro de 2026) e o começo do ciclo de afrouxamento monetário (que deve começar em dezembro)”, afirmou a equipe liderada por Marcelo Motta em relatório.

A recomendação fez preço. As ações da Cury e da Direcional estão entre as maiores quedas do Ibovespa desde o início do pregão, ambas com queda de mais de 3% por volta das 15h30.

Fora do índice, os papéis da Eztec, por sua vez, sobem 4%. Tenda e Cyrela também operam no azul.

A equipe do banco reconhece que corre o risco de estar um pouco adiantada no call, dado que os papéis da Cury e da Direcional vêm passando por um momento bastante positivo na bolsa.

“Mas acreditamos que ao longo dos próximos 12 meses essa tese vai se mostrar correta, na medida em que historicamente a performance das incorporadoras está mais ligada ao sentimento [econômico] do que aos fundamentos”, ponderam.

Nesse sentido, a preferência é por papéis mais sensíveis a atividade econômica e ao apetite dos investidores em geral por renda variável. Tenda, Cyrela e Eztec estão negociadas abaixo de 6 vezes o P/L para 2026 nas contas do banco, enquanto Cury e Direcional já estão acima das 8 vezes no mesmo horizonte.

Os analistas destacam que o downgrade de Cury (CURY3) vem por conta exclusivamente do preço das ações, já que a empresa “continua a mostrar uma execução impecável, sustentando o maior ROE do setor e pagando dividendos constantemente”. No caso de Direcional (DIRR3), os fortes resultados também já estão precificados, eles acrescentam.

A preferência do banco é pela Tenda (TEND3), que tem, na sua visão, o maior potencial de upside, com preço-alvo 50% superior ao preço de tela no fechamento de ontem. O JP Morgan está mais animado que o mercado, com projeções de lucro 19% maiores que o consenso para este ano, por conta de um processo de turnaround que está se traduzindo em maiores margens.

“Apesar de acreditamos que a Tenda merece um desconto para os pares, o gap atual de mais de 40% sobre Direcional e Cury nos parece exagerado”, dizem os analistas.

Para Eztec (EZTC3), o valuation atrativo, com potencial de alta de 34% para os papéis até o fim do próximo ano também justifica o ‘buy’. O banco também alerta para um potencial re-rate dos papéis com a venda potencial da Esther Towers, complexo de escritórios no Parque da Cidade, em São Paulo, por R$ 1,5 bi a R$ 2 bi, que deve acontecer ao longo do próximo ano.

Já a Cyrela (CYRE3) seria a melhor opção para se expor à média e alta renda, com uma boa execução e um valuation muito atrativo, aponta o banco.

Na lanterna, o JP Morgan coloca a MRV (MRVE3), com uma recomendação neutra, depois do rali de mais de 25% no último mês. Segundo o banco, o turnaround está no caminho certo, mas o valuation de 6,1 vezes P/L para o próximo ano está justo.

“A MRV continua o maior caso de turnaround da nossa cobertura, com a maior taxa de dívida sobre patrimônio, de 102%.”