Inter tem lucro 57% maior no tri; vê oportunidade ‘fundamental’ em consignado CLT

Editora do EXAME IN

Com crescimento forte na carteira de crédito e controle de despesas, o banco Inter encerrou o primeiro trimestre com lucro de R$ 287 milhões, 57% maior do que no mesmo período de 2024 e em linha com as expectativas do mercado.

O retorno sobre patrimônio chegou a 12,9%, contra 12,5% no quarto trimestre e 9,2% nos três primeiros meses do ano passado.

Num trimestre sazonalmente mais pressionado, o destaque ficou pela qualidade do crédito e a redução da inadimplência: o saldo da carteira com atraso em 90 dias caiu de 4,2% no fim do ano passado para 4,1%.

“É um sinal da nossa carteira diversificada e da nossa disciplina e assertividade na concessão”, afirma o CFO Santiago Stel.

SAIBA ANTES: Receba as notícias do INSIGHT no seu Whatsapp

A carteira de crédito cresceu 33% na comparação anual, para R$ 43 bilhões. As linhas colateralizadas de home equity e FGTS tiveram as altas mais expressivas de 45% e 43%, respectivamente.

As modalidades de crédito no PIX e crediário (o ‘buy now pay later’) – de maior risco e maior retorno -- também tiveram crescimento expressivo, saindo de R$ 695 milhões no fim do ano para R$ 920 milhões e beliscando a casa do bilhão.

Tradicional em linhas com garantia, o Inter vê uma “oportunidade fundamental” no crédito consignado. Com apenas 10 dias da nova modalidade, a instituição já encerrou o primeiro trimestre com R$ 200 milhões em concessões.

“Esse novo produto está alinhado com o modelo de negócios do Inter: digital, com distribuição de baixo custo, escalável, com garantia, e com baixa sobreposição com nossos produtos”, diz Stel. “Os nossos 18 milhões de logins diários no app são uma diferencial muito grande.”

Segundo ele, o market share de 4,5% na categoria de FGTS pode ser considerado um ‘piso’ para o novo produto.

De fato, de acordo com dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), dos R$ 10,1 bilhões liberados em consignado privado pelos bancos até a semana passada, o Inter era responsável por R$ 430 milhões, a sétima maior instituição em concessões na modalidade.

Do lado das despesas, o índice de eficiência, que mede o quanto das receitas são consumidas por despesas, continuou melhorando e atingiu 48,8%, 1,3 ponto percentual melhor que o quarto trimestre de 2024.

Mesmo num mercado já mais saturado, o Inter vem conseguindo manter o ritmo de adição de novos clientes ativos no patamar de 1 milhão. No primeiro trimestre, foram 1,1 milhão de novos usuários, chegando a 21,6 milhões e uma taxa de ativação de 57,2%.

Ao todo, ao fim de março, o Inter tinha 37,7 milhões de clientes totais.

O banco está praticamente na metade do caminho para a sua meta quinquenal anunciada em 2023, no plano batizado de 60/30/30: 60 milhões de clientes, e índice de eficiência e ROE de 30%.