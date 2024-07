Família Safra sela a paz e chega a acordo sobre herança

Depois de anos de disputa, a família Safra chegou a uma resolução amigável sobre a herança.

Alberto Joseph Safra, filho de Joseph Safra e quem protagonizava o imbróglio, vai se desfazer de sua fatia no grupo J. Safra e concentrar seus interesses na ASA Investments, casa que fundou. “Estou feliz por deixar esse assunto para trás. Após esclarecimentos, entendi que não houve irregularidades, e que o patrimônio do Sr. José foi devidamente distribuído de acordo com seus desejos", afirmou em nota enviada pela assessoria do grupo.

As partes também concordaram em encerrar todos os processos judiciais e arbitrais pendentes em todas as jurisdições. Os termos financeiros e outras condições do acordo não foram divulgados.

Joseph Safra morreu no fim de 2020, aos 82 anos, deixando uma fortuna estimada de US$ 23 bilhões. Figurava entre os mais ricos mundo e liderava esse ranking entre os brasileiros.

Alberto chegou a processar a mãe, Vicky Safra, e os irmãos Jacob e David em Nova York, alegando que havia sido diluído indevidamente no Safra National Bank of New York.

Em uma declaração conjunta, Vicky Safra e todos os seus filhos disseram, em nota: “Estamos satisfeitos em deixar esse assunto para trás e reafirmar nossos laços familiares. A resolução que alcançamos nos permitirá perseguir nossos respectivos interesses empresariais de maneiras que ajudem a garantir que o sucesso de cada membro da nossa família seja motivo de satisfação compartilhada.”