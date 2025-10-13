Copa e câmbio devem ajudar a dona da Centauro. O Bradesco deu ‘compra’

O balanço do terceiro trimestre não deve ser dos melhores para o Grupo SBF, dono da Centauro e da operação da Nike no Brasil. Mas o mercado está subestimando a melhora nos resultados a partir do fim deste ano, aponta o Bradesco BBI.

O banco acaba de revisar sua recomendação para os papéis de ‘neutra’ para ‘compra’, com preço-alvo de R$ 17 para o fim do próximo ano, um potencial de alta de 45%.

As ações – que sobem pouco mais de 10% no ano, abaixo do Ibovespa e do índice de Small Caps – abriram o pregão de hoje em alta de mais de 3%.

Primeiro, há um efeito micro, com a operação mais azeitada após diversos trimestres de ajustes.

“A [melhora] na produtividade das lojas da Centauro está endereçada desde o primeiro trimestre e deve persistir por mais trimestres”, escreveu a equipe liderada por Pedro Pinto.

Além disso, o canal de atacado da Fisia, que opera a Nike, finalmente se normalizou, depois de anos sofrendo por conta de descontos derivados de um sobre-estoque brutal no pós-pandemia.

Ainda no micro, a venda recente da plataforma de mídia digital, responsável pelos canais Desimpedidos e Acelerados, e de uma empresa de eventos e live marketing deixou a direção “menos distraída”, o que deve dar força para o core business, aponta o BBI.

Segundo, há bons ventos de cauda mais amplos para impulsionar a companhia.

O câmbio demora cerca de nove meses para chegar aos resultados da companhia: ou seja, a apreciação do real frente ao dólar deve bater nos resultados em 2026, dando um ganho relevante em margem bruta especialmente para a operação da Nike. (O SBF não vinha repassando o dólar mais caro aos preços para preservar competitividade.)

O calendário também ajuda. A Copa do Mundo é tradicionalmente um dos principais eventos de vendas para a varejista esportiva e deve dar impulso ao lucro de 2026.

Nesse contexto, SBF se torna um nome atrativo no setor de varejo de vestuário, especialmente em termos relativos, já que a maior parte do setor deve sofrer para entregar bons resultados com os juros de 15% chegando ao consumo.

“Embora nossas premissas sejam deliberadamente conservadores, com crescimento de um dígito das vendas em 2026 e expansão modesta de margem em relação à base comprimida de 2025, o SBF parece oferecer alavancas relativamente mais sólidas para o momentum de lucro por ação nos próximos 12 meses”, afirmou o time do BBI.

O banco vê espaço para alguma redução de desconto: nas suas contas, o SBF negocia hoje a 5,9 vezes o lucro para o próximo ano, um deságio de 30% em relação aos pares.