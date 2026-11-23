A Braskem e seus credores fecharam acordo para reduzir a dívida da empresa: a Petrobras aportará US$ 1,3 bilhão e os credores trocarão US$ 3,6 bilhões em dívida por ações. Isso deve reduzir significativamente a alavancagem da Braskem e melhorar sua saúde financeira.

Em agosto, a Braskem propôs alongar em cinco anos o vencimento de suas dívidas, com dois anos e meio de carência. Os detentores dos títulos resistiram e passaram a cobrar um aporte da Petrobras. A entrada de dinheiro novo se tornou um dos principais impasses da negociação, como mostrou o EXAME Insight. Três meses depois, no acordo fechado nesta segunda-feira, 23, cederam ambos: a Petrobras concordou em aportar US$ 1,3 bilhão na petroquímica. Os credores, por sua vez, devem trocar até US$ 3,6 bilhões em dívida por ações. A diferença para a proposta de agosto aparece no balanço. O alongamento daria à Braskem mais tempo para pagar, com o principal da dívida em aberto. A capitalização de até US$ 4,9 bilhões reforça o caixa e reduz o passivo.

Em setembro, a Braskem tinha US$ 9,9 bilhões em dívida líquida ajustada. Para medir a alavancagem corporativa, a companhia exclui desse cálculo duas operações no México com financiamentos próprios: a Braskem Idesa, produtora de polietileno, e a TQPM, terminal de importação de etano. Se os credores converterem integralmente os US$ 3,6 bilhões e o aporte de US$ 1,3 bilhão da Petrobras entrar no caixa, a dívida líquida ajustada cairia para cerca de US$ 5 bilhões. Mantido o Ebitda recorrente de US$ 1,56 bilhão dos 12 meses encerrados em setembro, a alavancagem recuaria de 6,36 para cerca de 3,2 vezes, patamar que Petrobras e IG4 consideram confortável.

O acordo é suficiente?

Na Braskem, a avaliação é de que o acordo será suficiente para colocar a companhia de pé novamente sem maiores sobressaltos. Isso porque a queda da alavancagem vai dar fôlego para atravessar o ciclo petroquímico, mas sustentar esse patamar dependerá das margens e da geração de caixa. Na companhia, a avaliação é de que um dólar mais caro pode favorecer as exportações e encarecer, em reais, as resinas importadas que concorrem com as da Braskem no Brasil. A produção local também se beneficiou do aumento do imposto de importação sobre determinadas resinas.

A guerra no Irã ajudou a elevar os preços dos petroquímicos. No terceiro trimestre, a referência internacional de preços das resinas ficou 23% acima da registrada um ano antes, mas caiu 23% em relação ao trimestre anterior.

O peso da Braskem no balanço da Petrobras

Para a Petrobras, a decisão envolvia outra conta. Se ficasse de fora da emissão, a entrada dos credores no capital diluiria ainda mais sua participação. Ao subscrever novas ações, a estatal limita a diluição e mantém o controle compartilhado com a IG4. Antes da operação, a Petrobras detinha 36,15% do capital total da Braskem e 47,03% do capital votante. O preço de emissão, a quantidade de ações e os direitos de cada classe vão definir a nova divisão entre os acionistas, mas sua fatia final ficará abaixo de 50% do capital total.

Um dos motivos para a resistência da Petrobras a um aporte nos termos discutidos em agosto era o risco de ter de consolidar as contas da Braskem. Desde que firmou o acordo de acionistas com o fundo ligado à IG4, a estatal registra o investimento por equivalência patrimonial. Na prática, a parcela que lhe cabe no resultado da petroquímica aparece nas suas contas. Se assumisse o controle sozinha, a Petrobras teria de incorporar, linha a linha, os ativos, passivos, receitas e despesas da Braskem às suas demonstrações consolidadas. A petroquímica encerrou setembro com US$ 10,9 bilhões em dívida bruta corporativa.

Quanto poder terão os credores?

Ao trocar dívida por ações, os credores passam a ter interesse direto no valor da companhia. Isso pode levá-los a defender a venda de ativos fora da atividade principal ou a revisão de operações deficitárias. A Braskem já fez movimentos desse tipo. Em 2024, transferiu à GRI, do grupo Solví, o controle da Cetrel, que presta serviços ambientais no polo de Camaçari, e manteve uma participação indireta no negócio. Em 2017, vendeu a distribuidora de produtos químicos quantiQ à GTM. Com o novo acordo, a petroquímica deve voltar a avaliar desinvestimentos.