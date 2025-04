A Minerva está disparando na Bolsa. Mas o apetite pode ter data para acabar

Editora do EXAME IN

As ações da Minerva (BEEF3) acumulam uma valorização expressiva de quase 25% desde o anúncio da oferta de ações que pode movimentar entre R$ 1 bilhão e R$ 3 bilhões, feito em 7 de abril. O desempenho supera em muito o de concorrentes como BRF, Marfrig e até mesmo JBS, que cujos papéis têm bombado na expectativa listagem na NYSE.

Mais do que a expectativa de um balanço positivo no primeiro trimestre ou de um eventual benefício em meio às tarifas de Trump, a explicação principal para esse rali está na estrutura da própria operação de aumento de capital, afirma o Safra.

A proposta prevê que o acionista que participar da oferta tenha direito a uma bonificação com potencial de valorização: a cada nova ação subscrita por R$ 5,17, ele receberá um bônus de subscrição (warrant) que dá o direito de comprar uma segunda ação ao mesmo preço, em até três anos.

Como os papéis da Minerva já estão sendo negociados acima desse valor de exercício, o bônus está “muito dentro do dinheiro” — ou seja, tem valor real para o investidor.

Com isso, cresce o interesse pela ação no mercado secundário, já que comprar BEEF3 antes do corte de direitos, marcado para 29 de abril, garante participação na oferta e acesso aos bônus.

“Acreditamos que os compradores devem superar os vendedores até essa data”, afirma o Safra.

Além da estrutura atrativa da oferta, outros fatores contribuem para o bom momento das ações da Minerva. Entre eles, está expectativa de um balanço positivo no primeiro trimestre e o possível impacto das tarifas dos Estados Unidos sobre as exportações de carne bovina à China, o que abriria espaço para produtores sul-americanos.

No entanto, o banco faz uma ressalva: “A Austrália está melhor posicionada para capturar boa parte dessa demanda, por ter logística mais eficiente, percepção de qualidade superior e um ciclo do gado mais favorável”.

Ainda assim, o Brasil pode se beneficiar nas categorias de cortes mais baratos — segmento em que a Minerva tem forte presença, dizem os analistas.

Apesar da alta recente, o Safra mantém recomendação neutra para BEEF3. A ação é negociada a 4,5 vezes o múltiplo EV/EBITDA estimado para 2025, abaixo da média dos pares, mas a companhia segue com um balanço mais alavancado e menor diversificação operacional.

Além disso, o ciclo do gado desfavorável no Brasil tende a pressionar os custos da empresa, o que pode limitar os ganhos de margem e enfraquecer os efeitos positivos de um eventual aumento de demanda externa.

“O preço atual parece sustentado principalmente pela estrutura da oferta. A partir do corte de direitos, a atratividade deve diminuir”, conclui o relatório.