‘Wilsoooooon!’: fabricante das bolas e raquetes quer listar ações em NY

Eternizada pelo personagem de Tom Hanks em “O Náufrago”, a bola Wilson está indo para a Bolsa de Valores. A Amer Sports, fabricante das bolas de vôlei e basquete e de equipamentos de tênis, entrou com pedido de oferta pública inicial de ações nos Estados Unidos – juntando-se a uma lista cada vez maior de empresas que querem aproveitar a volta do apetite dos investidores por ações.

Fundada em 1950, a Amer Sports opera em três segmentos e é dona de marcas esportivas e de vida ao ar livre icônicas, incluindo Arc'teryx, Salomon, Atomic e Peak Performance. Mundialmente conhecida, Wilson, sua marca mais famosa, está associada a vários atletas lendários, incluindo Roger Federer, Russell Wilson e Jamal Murray. A raquete de tênis Wilson foi usada por 643 ganhadores de Grand Slams.

Os resultados recentes também parecem vencedores. Segundo prospecto arquivado na SEC, nos nove primeiros meses de 2023 a receita subiu 30%, para US$ 3,05 bilhões. E o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) quase dobrou, saltando para US$ 422,1 milhões, em comparação com US$ 261,8 milhões de um ano antes.

A Wilson também é parceira oficial de várias ligas esportivas profissionais, incluindo a National Basketball Association (NBA) e a National Football League (NFL), além do US Open e Roland-Garros Grand Slam Tennis Championships.

A Amer era uma empresa listada na Nasdaq de Helsinki, capital da Finlândia, mas no fim de 2018 e começo de 2019 um consórcio internacional de investidores, composto por ANTA Sports, a empresa de private equity FountainVest Partners, a Anamered Investments e o gigante chinês Tencent Holding, fez uma oferta para fechamento de capital. Na época, a empresa foi avaliada em US$ 5 bilhões.

Na tentativa de voltar ao mercado de capitais, agora nos Estados Unidos, a fabricante não revelou o preço nem o tamanho de sua oferta.

Além da Amer, outras empresas estão na lista dos IPOs, como a fabricante de bonés NewEra, que pode ser avaliada em US$ 4 bilhões a US$ 5 bilhões. A empresa de mídia social Reddit, a empresa de segurança em nuvem Rubrik e a startup de software ServiceTitan também querem abrir o capital em 2024 – depois do inverno visto nos mercados de ações de todo o mundo.