Startup de tecnologia para bancos Pismo recebe aporte de R$ 600 mi

A startup de tecnologia para bancos Pismo, fundada em 2016, recebe hoje um aporte de 108 milhões de dólares (cerca de 600 milhões de reais, em valores atuais). O investimento em série B é liderado por SoftBank, Amazon e Accel, e o montante será utilizado para impulsionar a Pismo no mercado global.

A startup fornece serviços bancários baseados em computação em nuvem e soluções de pagamentos. A empresa busca modernizar sistemas financeiros, que utilizam, em parcela significativa, código baseado em linguagens como o Cobol, que tem mais de 60 anos.

“Possibilitamos que nossos clientes criassem alguns dos produtos mais inovadores do mercado financeiro, e isso é só o começo. Estamos contratando mais de 200 engenheiros e profissionais de gerenciamento de produtos, vendas e gestão corporativa para liderar a transformação nos pagamentos e serviços bancários ao redor do mundo”, afirma Ricardo Josua, cofundador e CEO da Pismo, em nota antecipada para o EXAME IN. “Os fundadores são brilhantes e têm a ambição grandiosa de fazer da Pismo uma empresa realmente global”, diz Alex Szapiro, líder para o Brasil e parceiro operacional do SoftBank.

As soluções tecnológicas da startup viabilizam que tanto bancos quanto fintechs possam criar rapidamente carteiras ou cartões digitais e utilizar os dados das transações para melhorar seus serviços aos clientes.

O BTG+, do banco de investimentos BTG Pactual (grupo que controla a EXAME), é um dos principais clientes da Pismo. No aplicativo do BTG+, o usuário vê suas transações em uma interface inspirada pela linha do tempo das redes sociais, pode realizar o pagamento de boletos registrados no seu CPF facilmente e até mesmo receber um aviso sobre a necessidade da renovação da carteira de habilitação.

A Pismo também tem clientes com o Itaú, sendo responsável pelo processamento de processos do aplicativo de pagamentos iti, e a B3, para a qual presta serviços de gerenciamento de ativos.

A Pismo foi criada por quatro empreendedores: Daniela Binatti, Juliana Motta, Marcelo Parise e Ricardo Josua. Todos eles têm mais de 15 anos de experiência no mercado de serviços financeiros.

A startup já tinha recebido um aporte em série A, de valor não revelado, em 2017. O investimento foi feito pela Redpoint Ventures.

