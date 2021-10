Nuvemshop vai às compras para entrar no mercado de logística para PMEs

Depois de receber um aporte de R$ 2,6 bilhões em agosto, a plataforma de e-commerce Nuvemshop, o mais novo unicórnio da América Latina, foi às compras. A companhia anuncia nesta sexta-feira, 1º, a aquisição de 100% da operação da startup Mandaê, em um esforço para melhorar o serviço de logística oferecido para as mais de 90.000 pequenas e médias empresas que usam seus serviços.

“Com a Mandaê, teremos a capacidade de oferecer um produto super efetivo para o nosso lojista, que procura preços competitivos e prazos de entrega curtos e confiáveis”, diz ao EXAME IN Rodrigo Rivera, diretor de estratégia da Nuvemshop.

Nos últimos meses, a Nuvemshop já estava investindo em um programa piloto de envios, feito em parceria com os Correios, para melhorar a oferta aos lojistas do país. Mas, com a última injeção de capital, a empresa passou a buscar outros players que pudessem ajudá-la a acelerar nessa frente. A Mandaê, que estava conectada ao ecossistema do unicórnio, se destacou por ter um produto desenhado especificamente para atender os pequenos negócios.

Criada em 2014 pelos empreendedores Karim Hardane e Marcelo Fujimoto, a Mandaê conecta lojistas a transportadoras. Com uma rede terceirizada de motoristas, a startup recolhe as encomendas das PMEs clientes em São Paulo e em Minas Gerais e leva os pacotes para transportadoras parceiras, que se encarregam de entregá-los ao consumidor final Brasil afora.

No primeiro semestre de 2021, a startup teve um crescimento de 35% em seu faturamento em relação ao mesmo período de 2020. A empresa aumentou em 14% sua base de clientes, superando dois milhões de encomendas processadas e enviadas para todo o Brasil – volume 30% maior do que o registrado no ano anterior.

“Estamos super animados com essa aquisição. É uma combinação que faz muito sentido, não apenas por causa da importância da logística para o e-commerce, mas porque ambas as empresas têm missões semelhantes de ajudar o comércio eletrônico a prosperar”, diz Marcelo Fujimoto, presidente e cofundador da Mandaê.

Permanecem no negócio os fundadores e a equipe de 200 pessoas da Mandaê, que continuará, pelo menos inicialmente, com sua marca separada e atendendo outros clientes. A Nuvemshop também seguirá oferecendo soluções de outras empresas de logística no seu ecossistema.

“Com a união das duas empresas, fortaleceremos a nossa oferta de serviços, mas continuaremos com o nosso DNA de plataforma aberta, integrando diversas companhias para que os empreendedores escolham a melhor solução que atenda às necessidades de seu negócio”, diz Santiago Sosa, presidente e cofundador da Nuvemshop.

