Lumina, de Daniel Goldberg, compra fatia do Credit na Verde

A Lumina, gestora de Daniel Goldberg, comprou a fatia que o Credit Suisse tinha na Verde, uma das mais tradicionais assets do país, segundo comunicado divulgado hoje ao mercado.

As conversas já aconteciam desde o começo do ano, antes de o Credit Suisse entrar numa crise que culminou com a venda para o UBS em março.

O comunicado não fala sobre valores. Na época em que as negociações vazaram no começo do ano, as gestoras afirmaram que a ideia era que o Credit Suisse – que tinha 25% do capital da Verde – mantivesse alguma participação acionária.

Na nota de hoje, as gestoras afirmaram que a Lumina comprou a fatia do banco suíço na gestora, sugerindo que a compra foi integral.

“A UBS Global Wealth Management manterá seu relacionamento histórico e de sucesso com a Verde Asset Management, oferecendo os fundos da Verde aos seus clientes brasileiros”, disse a Verde em comunicado.

Com cerca de R$ 27 bi sob gestão, a Verde tem um portfólio complementar ao da Lumina. A gestora de Luís Stuhlberer atua com fundos multimercado e de ações, com estratégias mais macro, enquanto a de Goldberg – com R$ 6 bilhões em AUM -- é focada em crédito, special situations e operações estruturadas.

As duas gestoras continuarão a ser operadas de forma independente. Mas devem ampliar a atuação em co-investimentos, especialmente nas operações estruturadas.