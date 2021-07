Negócio bilionário: Loft compra CredPago para ampliar frente financeira

Três meses depois de ter concluído uma captação de US$ 525 milhões, o unicórnio brasileiro Loft, do setor imobiliário, anuncia a compra de 100% da operação da fintech curitibana CredPago, líder em operações de aluguel sem fiança no país.

A transação bilionária, que é encarada como uma combinação de negócios pelas partes envolvidas, foi feita mediante troca de ações e capital. Os fundadores da fintech e os demais acionistas, dentre eles o banco BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME), que detinha 49% da empresa, passam a ter participação minoritária na Loft e continuam no comando da fintech.

Fundada em 2016, CredPago substitui um entrave para muitos contratos de aluguel: encontrar um fiador. Com uma tecnologia que usa dados de cartões de crédito e avaliações de agências de classificação como Serasa, a fintech analisa o perfil de risco dos interessados em aluguel e, em segundos, informa sobre sua capacidade de pagamento. Além disso, a startup fornece outra informação valiosa para os corretores: qual o valor do imóvel que, de fato, o cliente consegue pagar.

Nos últimos três anos, a empresa cresceu dez vezes, somando mais de 16.000 imobiliárias clientes e 123.000 contratos. Com a aquisição pela Loft, a startup projeta seguir expandindo a operação. “Devemos fechar 2021 com mais de 200.000 contratos sob gestão”, afirma o fundador e presidente da empresa, Jardel Cardoso.

Para a Loft, trazer a fintech curitibana para o grupo é uma forma de ampliar sua vertical de produtos financeiros, que foi iniciada em janeiro do ano passado e hoje já originou R$ 2 bilhões por ano em crédito imobiliário. “A prateleira de produtos financeiros da proptech, que até aqui contava com financiamento imobiliário, agora também conta com soluções para aluguel sem fiador”, afirma Mate Pencz, fundador e presidente da Loft.

A capilaridade da fintech com imobiliárias de 25 estados do país também foi um atrativo para a Loft. “Compramos a CredPago para continuar investindo mais capital e tecnologia no que eles fazem bem, mas, ao longo do tempo, podemos usar essa rede de imobiliárias parceiras deles para distribuir outros produtos financeiros que a Loft oferece”, diz Kristian Huber, vice-presidente de negócios da Loft, ao EXAME IN.

Ter o BTG entre os sócios pode ajudar o unicórnio nesse projeto. A empresa fez um acordo com o banco de investimento para explorar a possibilidade de trazer novos produtos financeiros tanto para os clientes finais quanto para as imobiliárias e corretores. A ideia é ajudar os parceiros a ter mais liquidez nas operações. "Estamos animados em seguir como investidores, agora da companhia combinada, para estruturar juntos novos produtos", afirma Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual.

Os produtos financeiros e as parcerias com corretores e imobiliárias são o caminho que a Loft encontrou para se diferenciar no mercado imobiliário online. Fundada em 2018 para comprar, reformar e vender imóveis, a empresa de tecnologia percebeu no começo do ano passado que teria que explorar outros modelos para continuar expandindo. Na época, a proptech tinha cerca de 300 imóveis na sua base e precisaria de muito capital para conseguir escalar a operação.

A saída encontrada pelos sócios foi transformar a plataforma de venda online da companhia em um marketplace para terceiros. Hoje a empresa tem mais de 20.000 imóveis de São Paulo e do Rio de Janeiro cadastrados em seu site e cerca de 30.000 corretores e imobiliárias parceiras. O desafio é que nesse mercado atuam outras empresas bastante capitalizadas, como o unicórnio QuintoAndar e a gigante OLX, dona do Grupo Zap.

