Integra Groupe: venture capital lança ferramenta de 'score' de ESG para startups

O que uma norte-americana e um venezuelano fazem no Brasil? Investem. Essa é a história de Francesca Whalen e Alfredo Vargas, dois executivos com experiência de sobra no mercado financeiro que se conheceram em Stanford e decidiram usar o próprio conhecimento a serviço de contribuir para o desenvolvimento de startups na América Latina. A região não foi escolhida por acaso. “Pedro nasceu ali e eu conheço o local pelo menos desde 2006. Resolvemos focar nesse local porque acreditamos que há muitos desafios a serem solucionados com tecnologia e queremos impulsionar esse mercado”, diz Whalen, ao EXAME IN. Há três anos, ela e o sócio fundaram o Integra Groupe, firma de venture capital que cumpre justamente com essa função: investir em early stage, de olho em empresas que tragam tecnologia para diferentes setores e que contem com critérios ESG. Mas esse não é o ‘pulo do gato’ completo que a empresa traz. O diferencial da firma está em uma ferramenta lançada ao mercado este mês, chamada iScore, a primeira no mercado a medir de forma quantitativa o avanço de startups em ESG.

A ferramenta foi criada a partir da experiência dos executivos em desenvolver planos de investimento ESG dentro de grandes empresas. Whalen trabalhou por 17 anos em grandes empresas como a Northern Trust Asset Management, Deutsche Börse e Merrill Lynch e construiu a carreira trabalhando em mais de 50 países. E Vargas já foi CEO do Bancamérica, na República Dominicana. “Peguei o que eu realmente gostei de toda essa experiência e pensei ‘por que não construir uma firma com alguém com valores e princípios para fazer algo que possa gerar grande impacto?”, diz a executiva.

Nesse sentido, o lançamento reflete o próprio posicionamento da empresa: priorizar empresas de alto crescimento que contem com critérios ESG. Do ponto de vista prático, o intuito é trabalhar ESG dentro das startups usando os aprendizados do que grandes empresas fazem, adaptando, é claro, a ferramenta para a realidade delas. Não se trata de uma maior rigidez no processo de seleção das empresas a serem investidas, mas de ter critérios quantitativos para acompanhar a evolução delas – quer estejam no Integra Groupe ou não.

Para os empreendedores, o processo será feito com o mínimo possível de burocracia. Basta que entrem em contato com o Integra Groupe, que enviará um link com um formulário curto, de cerca de dez perguntas, que podem ser respondidas em aproximadamente 15 minutos. A partir do envio das respostas, será possível ter acesso à própria nota e conseguir acompanhá-la ao longo do tempo.

“Atualmente, a ferramenta usa os dados de 100 startups latino-americanas. É uma aplicação que pode ser usada pelos principais fundadores de empresas na região, sejam elas parte do portfólio do Integra Groupe ou não. Nosso objetivo é que todas as empresas possam conhecer o seu iScore e que essa métrica se torne cada vez mais popular”, diz Whalen.

Hoje, o Integra Groupe tem sete startups no portfólio. Entre elas, estão a Kurios, peruana, uma startup de ensino digital focado em tecnologia; a Siglos, mexicana, que promove acesso à internet para comunidades na América Latina; a Sellrs, também do México, de SaaS para varejistas físicos conseguirem gerenciar e escalar serviços ao integrar e-commerce com estoques, analytics e logística; a Papa, plataforma norte-americana que conecta alunos de enfermagem na universidade para idosos que precisam de assistência; e a Plenna, também mexicana, de planos de saúde, que visa oferecer cuidados de saúde a um preço acessível.

Encontrar uma empresa de fora da América Latina no portfólio tem lá sua razão. A missão do Integra Groupe, no fim do dia, é impulsionar os negócios locais, o que pode incluir parcerias com empresas de fora da região – seja para aproximar demanda de oferta ou para que as empresas possam realmente se unir. Tendo em vista que a firma está voltada para empresas que usem tecnologia em diferentes setores, beber da fonte do Sillicon Valley acaba se tornando um ponto inevitável.

Todos esses investimentos vieram a partir da estruturação do Better Future Fund, o primeiro criado pela firma e que levantou US$ 25 milhões (cerca de R$ 125 milhões) com investidores pessoa física e empresas. “Nós seguramos os investimentos com o recuo dos mercados no início de 2022, mas ainda temos uma grande quantidade de capital para fazer aportes. Vamos continuar procurando por empresas em toda a América Latina em 2023, considerando que o fundo está no início do ciclo de investimento”, afirma a executiva.

Combinando o potencial da nova ferramenta ao dinheiro no bolso, dentro do Integra Groupe, o iScore deve aperfeiçoar o processo de seleção das empresas investidas. Hoje, para entender o fluxo todo, ele acontecerá da seguinte forma: seleção de empresas que estejam resolvendo problemas na América Latina usando a tecnologia (tanto por indicações, via networking, quanto com o trabalho conjunto com aceleradoras), passa por uma avaliação das equipes da empresa, daí vem a ferramenta ESG, que visa mitigar riscos para as companhias e permitir que as mais avançadas tenham acesso ao dinheiro com um menor custo de capital.

Além dos aportes financeiros, a firma também se caracteriza por uma abordagem de ‘mão na massa’ com as empresas em que investe. Ajuda com fatores operacionais, organizacionais e até mesmo de estruturação da oferta das empresas são pontos contemplados no investimento.

De olho no futuro, a executiva afirma que alguns setores chamam a atenção para investir no Brasil e na América Latina. Entre os principais, estão healthtechs, edtechs, SaaS e e-commerce. “O Brasil é uma economia muito importante na região. Estamos atentos aos desafios macroeconômicos, é claro, bem como ao cenário eleitoral, que não devem trazer muitas novidades, na nossa visão. Queremos atrair mais atenção para o mercado local, investimos em inovação de olho no futuro”, diz Whalen.

A força do early-stage e ESG como prioridade

Fato é que a firma atua num setor mais ‘resiliente’ em meio à queda generalizada de ativos de tecnologia. Enquanto o private equity amarga as perdas depois de um ano recorde em investimentos, o venture capital focado em early-stage ainda consegue ‘resistir’ em meio aos tempos mais turbulentos. Uma prova disso pôde ser constatada no VAMOS Latam Summit, evento promovido pela Latitud em São Paulo – que ficou lotado do começo ao fim, tanto de empreendedores como de investidores. Além da firma dona do evento, o Integra Groupe também esteve por lá, assim como Kaszek e Monashees.

Em uma perspectiva financeira, a preferência de investidores por apostas menores também pode ser medida. Das 327 captações realizadas no primeiro semestre deste ano, que totalizaram US$ 2,9 bilhões, a maior parte, US$ 1,5 bilhão, foi para captações seed e early-stage. O investimento semente, aliás, foi o único que cresceu na comparação com o mesmo semestre do ano passado. Todos os demais tiveram queda, segundo dados da plataforma Distrito.

Em agosto, para ter uma referência mais recente, foram investidos US$ 174,2 milhões em startups (todos os estágios), entre os deals que tiveram valores divulgados. Destes, apenas US$ 18,8 milhões foram para o chamado Late Stage – que inclui desde Série C até Private Equity. A comparação anual, mesmo sob o ponto de vista geral, ainda reflete ‘o inverno’ das startups: o montante investido em agosto deste ano é 20% do total do mesmo período do ano passado.

Ainda não dá – ao menos por enquanto – para medir o peso que o ESG tem dentro desses investimentos, mas dá para observar uma procura maior também por parte de firmas brasileiras por agregar métricas a esses critérios. A GK Ventures, fundada por Eduardo Mufarej, também desenvolveu uma metodologia capaz de medir o impacto das empresas investidas. A mais recente é a Rehagro, empresa de cursos para profissionais do agronegócio, que recebeu R$ 30 milhões de aporte da gestora, junto com a 10b, como apurou o EXAME IN. O cálculo feito pela GK aponta que a companhia será capaz de gerar um impacto de R$ 1,3 bilhão – sendo que 61% vem da frente social e os 39% restantes com a questão ambiental. Os cálculos foram feitos em parceria com o Insper Metricis.

Em uma outra perspectiva, empresas abertas também serão obrigadas a divulgar, a partir do ano que vem, critérios ESG dentro dos próprios balanços. Algumas, até, já começaram esse movimento, iniciado pela Instrução 480/09 da CVM, aprovada em dezembro de 2021. No detalhe, a norma obriga empresas brasileiras a apresentarem esses indicadores, o inventário de emissões de gases de efeito estufa e prestar contas a respeito da diversidade no quadro de colaboradores.

Diante desse rumo cada vez mais claro de incluir a sustentabilidade como um critério-chave para a avaliação de negócios – indo além do qualitativo – o Integra Groupe quer ter um papel de destaque com as startups. No que depender da empresa, a ferramenta lançada neste mês é apenas o primeiro passo para fazer essa discussão chegar a empresas de todos os tamanhos na América Latina.

