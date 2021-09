Dootax: alta tecnologia em empresas para manter contas em dia com o “Leão”

Ela mal completou três anos, dobrou de tamanho nos últimos dois e faz o que para muitos é um milagre: reduz a burocracia de processos fiscais para algumas das maiores varejistas brasileiras. A Dootax é uma mão na roda para companhias como Magalu, Americanas, Submarino, Riachuelo, Boticário e Netshoes, mas não só para elas. As soluções tecnológicas oferecidas pela startup são utilizadas atualmente por mais de 20 mil empresas para que tenham contas em dia com o governo em todas as suas instâncias – federal, estadual e municipal.

A Dootax foi lançada em 2018, mas seu embrião surgiu em 2012, com a Flux-IT, criada por Thiago Souza, head de marketing da startup que também tem como co-fundadores e sócios o economista Yvon Gaillard, diretor comercial, e Luís Pessoto, diretor de produtos. A empresa é enxuta, conta hoje com 80 colaboradores distribuídos em todas as áreas e deve fechar 2021 com faturamento de R$ 16 milhões – 100% maior que o alcançado no ano anterior.

O portfólio da Dootax não é vasto apenas em número de clientes atendidos, mas também na representatividade das empresas que utilizam a plataforma de RPA fiscal (Robotic Process Automation) para facilitar rotinas fiscais do dia a dia, o que é possível com a utilização de robôs para o cumprimento de tarefas manuais e repetitivas. “É uma forma de reduzir o tempo na burocracia e aumentar a produtividade”, afirma Souza em entrevista ao EXAME IN. O executivo lembra que entre as soluções que o sistema de planejamento de recursos empresariais automatizado – em soluções oferecidas 24 horas e em 7 dias da semana – oferece está a emissão de guias de tributos como IRPJ, INSS, ICMS, FECP e ISS.

A aplicação do RPA fiscal foi lançada pela startup em 2018, quando a startup recebeu um investimento de private equity da Finnet que, na época, tinha um produto concorrente. “Diversas vezes nos deparamos com alguns concorrentes. Na maioria das vezes vencemos e em algumas poucas perdemos. Mas decidimos juntar as forças. Com isso a solução da Finnet foi descontinuada e todos os esforços foram concentrados na Dootax”, relata Souza.

O executivo informa que essa rodada de investimento – de valor não revelado – foi a única que a startup recebeu até o momento. “Estamos recebendo e avaliando algumas oportunidades, mas, por ora, todo o capital que ganhamos é reinvestido na empresa. O momento é de expansão. O momento é de melhorar o produto. Acreditamos nisso e não queremos que o carro desacelere.”

“A solução RPA fiscal, nosso carro-chefe, é um sistema completo com tecnologias inteligentes integradas, incluindo inteligência artificial, machine learning e funções analíticas avançadas”, informa Souza. Formado em Sistemas da Informação com MBA em gestão empresarial, o head de marketing da Dootax consolidou sua carreira como desenvolvedor de software em empresas de diversos segmentos como varejo, indústria, serviços aéreos e até na bolsa brasileira – a B3.

Ao EXAME IN, Thiago Souza pondera que a área fiscal, core de atuação da Dootax, tem muita sinergia com quase todas as áreas das empresas clientes, como o departamento financeiro. “Outras áreas que atualmente já são privilegiadas com nossas soluções são logística, jurídica e administrativa”, diz o executivo para quem a simplificação de rotinas fiscais com tecnologia beneficia automaticamente outros setores das companhias. “O compliance fiscal gera maior agilidade e assertividade nas respostas a esse departamento”, acrescenta.

Case de sucesso

Nesta terça-feira, 14, a Dootax tem uma missão especial: apresentar, na 26ª edição do SAP NOW – evento de tecnologia promovido pela SAP, um dos líderes globais de desenvolvimento de softwares para gerenciamento de processos – o trabalho de integração de informações com a versão S/4HANA desenvolvido para a Riachuelo. A varejista passa por um projeto de modernização de processos para ter ganho operacional, efetividade e qualidade nos sistemas. A Riachuelo, que a exemplo das varejistas enfrentou o fechamento temporário de lojas físicas durante as fases mais críticas da pandemia, acumulou iniciativas no último ano, não entregando os pontos para a Covid.

Nesse período, a Riachuelo lançou roupas com tecnologia antiviral, desenvolveu pesquisas para conhecer melhor os clientes e reposicionar a marca, tornou-se patrocinadora do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino A-1 até 2023 e, em teleconferência de resultados do segundo trimestre, o presidente da varejista, Oswaldo Nunes, disse que a empresa segue atenta às oportunidades para fusões e aquisições, especialmente do setor de tecnologia e finanças.

No ecossistema de norte a sul

Considerada uma das principais startups do ecossistema brasileiro, a Dootax foi selecionada para integrar, em São Paulo, o Cubo Itaú. Em Pernambuco, a companhia participa do Porto Digital, um dos mais reconhecidos parques tecnológicos e ambientes de inovação do país. No Rio Grande do Sul, a Dootax está no Instituto Caldeira – um hub de inovação que fomenta a nova economia naquele estado.

Em uma clara demonstração de que pretende expandir horizontes, além de acumular conhecimento de primeira linha, Thiago Souza participa, atualmente, do curso de machine learning da Universidade de Stanford, Califórnia, onde analisa as transformações relacionadas à aplicação de inteligência artificial.

