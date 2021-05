GetNinjas lança campanha de marketing nas ruas para sair das sombras

Uma semana e meia antes de estrear na bolsa brasileira, o aplicativo de serviços GetNinjas sai das sombras. A startup, fundada em 2011 por Eduardo L’Hotellier, começou nesta terça-feira, 4, sua primeira campanha de marketing offline. Durante as duas primeiras semanas do mês de maio, a empresa vai colocar sua marca em dezenas de relógios de rua e TV de prédios comerciais e residenciais.

A estratégia, desenhada pelo diretor de marketing Bruno Morano, que chegou ao negócio em outubro do ano passado, tem como objetivo reforçar a força da marca junto aos clientes e apresentá-la para um público novo. “O mercado de serviços no Brasil é essencialmente offline, e ao mesmo tempo esse é um movimento muito interessante que grandes empresas digitais estão seguindo como forma de alcançar um público ainda mais amplo e trabalhar o reconhecimento de marca", afirma o diretor.

A GetNinjas é um marketplace que conecta consumidores com mais de 500 tipos de prestadores de serviço, desde pedreiros a psicólogos e personal trainers. A empresa atua em mais de 3.800 cidades do país e, só no ano passado, intermediou mais de 4 milhões de solicitações de serviços, transacionando mais de R$ 963 milhões na sua plataforma.

Enquanto marketplaces de transporte, como Uber e 99, cobram uma taxa por transação feita, a GetNinjas segue um modelo que a remunera por oportunidade de negócio apresentada aos prestadores de serviço cadastrados. Quando um cliente busca um serviço, a plataforma avisa os profissionais cadastrados naquele segmento sobre a oportunidade. Se eles quiserem, podem aceitar a solicitação usando moedas virtuais previamente compradas e aí negociar com o cliente. Segundo o prospecto, cada oportunidade custa em média R$ 14,20 para os profissionais.

A companhia definiu a faixa de preço de suas ações entre R$ 24,9 e R$ 33,50, podendo movimentar entre R$ 600 milhões a R$ 807,35 milhões com sua oferta base no IPO no dia 14 de maio.

Para continuar crescendo, a startup depende da sua capacidade de atrair mais usuários e prestadores de serviço para a plataforma. Não é à toa que ela afirma que usará cerca de 65% dos recursos provenientes da arrecadação primária para investir em marketing. O restante do capital será destinado para contratação de pessoas e reforço de caixa.

Além dos investimentos em mídia offline, os investimentos de marketing da empresa devem intensificar suas parcerias com plataformas digitais, como Rappi, e também com varejistas. Assim, ao comprar um produto que precisa de instalação, por exemplo, o cliente seria direcionado a contratar um prestador de serviços pelo GetNinjas.

Do lado dos profissionais cadastrados, a startup planeja intensificar seu relacionamento se tornando um banco digital para os prestadores de serviço, como descrito no prospecto. Assim, a empresa expandiria a oferta de produtos, trazendo novas verticais que adicionariam novas linhas de receita e resultariam em possíveis incrementos de margem. Hoje, o GetNinjas já disponibiliza uma maquininha, conta digital, crédito e seguro aos parceiros.