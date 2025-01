Santander e Citi retiram recomendação de compra da Ambev; papel cai mais de 2%

Repórter Exame IN

A Ambev está atravessando um momento delicado, e os sinais de alerta estão se acumulando.

Dois grandes bancos, Santander e Citi, rebaixaram suas recomendações para as ações da cervejaria de "compra" para "neutra", deixando a lista de otimistas com o papel cada vez menor.

De 17 bancos que cobrem o papel, apenas seis ainda veem bom ponto de entrada. Respondendo ao downgrade, as ações caem mais de 2% por volta das 12h40, na segunda maior baixa do Ibovespa. Em um ano, a queda é de 17%, com a empresa negociando próxima das mínimas históricas.

A mudança no tom ocorre em um contexto de pressão de custos, concorrência crescente e sinais de desaceleração nos volumes de vendas, especialmente no Brasil, seu principal mercado.

Para o Citi, que também revisou para baixo o preço-alvo da Ambev, de R$ 14,50 para R$ 11,80 por ação, o desconto atual em relação aos pares globais não é suficiente para justificar o otimismo.

O banco destacou que, apesar da ótima execução da companhia nos últimos anos — marcada por iniciativas como Zé Delivery e um portfólio premium que conseguiu ganhar mercado — os ventos favoráveis estão desaparecendo.

Entre os principais desafios estão a desaceleração dos volumes, o crescimento modesto dos preços e a pressão dos custos de commodities e câmbio, que impactam negativamente os resultados operacionais.

O Santander também trouxe uma visão cautelosa, reduzindo seu preço-alvo de R$ 16,00 para R$ 12,00, o que representa um potencial de crescimento de apenas 6,66% em relação ao fechamento da véspera.

O banco destacou que os custos unitários na divisão de cervejas no Brasil devem crescer 8% em 2024, impulsionados pelo aumento nos preços do alumínio, custos trabalhistas e pela desvalorização do real.

Embora o câmbio possa ajudar nas vendas internacionais, ele encarece as embalagens no mercado local, adicionando mais pressão.

Além disso, apontou que a Heineken, concorrente direta, está ampliando sua capacidade com uma nova fábrica no Brasil, que deve adicionar 10% ao seu volume de produção, intensificando ainda mais a disputa.

No curto prazo, os resultados também não devem entusiasmar. O Citi projeta um EBITDA de R$ 8 bilhões e um lucro líquido de R$ 4,4 bilhões para o quarto trimestre de 2024, estáveis em relação ao mesmo período do ano anterior, mas 4% abaixo das expectativas do mercado

O Santander reforçou essa previsão, destacando que o fluxo de estoques no varejo pode limitar os ganhos em participação de mercado, e que a queda nos volumes deve continuar pressionando o desempenho.

Sem catalisadores

A visão menos construtiva não está isolada. Em relatório distribuído ontem, o BTG Pactual também reiterou sua recomendação neutra para a Ambev, destacando que a combinação de volumes em queda, pressão de custos e concorrência acirrada forma um cenário mais amargo para a cervejaria.

O analista Thiago Duarte pondera que a recente recuperação judicial da Petrópolis pode abrir espaço para a Ambev capturar clientes, mas esses ganhos provavelmente serão compartilhados com a Heineken, reduzindo o impacto positivo.

Apesar de ainda ser líder de mercado e apresentar indicadores como dividend yield de 6,6%, a Ambev não parece ter um motor operacional claro para sustentar um crescimento robusto em 2025, segundo os analistas.

Com os papéis negociados a 11x o lucro projetado para 2025, um desconto de 12% em relação aos pares globais, o mercado segue aguardando catalisadores que possam justificar um novo ciclo de alta.