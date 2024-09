Programa de recompra turbina ações da Yduqs

Editora do EXAME IN

As ações da Yduqs, dona de rede de universidades como Estácio e Ibmec, abriram o dia em forte alta de quase 10%, liderando as altas do Ibovespa, após um anúncio de um programa de recompra de até 31 milhões de ações nos próximos 18 meses.

O valor é representantivo, equivalente a 10% do capital em circulação e as ações devem ser canceladas depois de adquiridas pela tesouraria da empresa.

Os programas de recompra são uma forma de remunerar os acionistas: além de reforçar a força compradora, a administração sinaliza que vê o investimento nas próprias ações como o melhor destino para alocação de capital, num momento de papéis baratos. O cancelamento de ações também valoriza as ações restantes.

No ano, as ações da Yduqs caem 51%, especialmente com preocupações em relação à nova regulação do Ministério da Educação para a educação à distância.

Se o passado serve de guia, no entanto, há razões para alguma cautela. O último programa de recompra da Yduqs, anunciado em maio de 2022, de até 20,5 milhões de ações, foi encerrado em setembro do ano passado com apenas 15% do valor exercido, isto é, apenas 4 milhões de ações foram compradas.

Esse é o terceiro programa de recompra de empresas do setor de educação neste ano.

Cogna e Ser já tinham lançado seus programas em junho deste ano, mas com montantes menos expressivos: de até 2,4% e 3,4% do capital em circulação, respectivamente, para os próximos 12 meses.