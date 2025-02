Paulo Camargo deixa cargo de CEO da Zamp, dona do Burger King

A Zamp, dona da Burger King e do Popeyes, anunciou a saída do CEO Paulo Camargo, que estava na empresa desde o fim de junho.

De acordo com o comunicado, o CEO e a empresa decidiram pela saída em comum acordo.

A passagem do executivo foi rápida. Ele foi escolhido após o avanço do Mubadala, que passou a ser o principal acionista do grupo, e tinha a missão de comandar a expansão da Zamp como uma house of brands do setor de fast food.

Sob seu comando a companhia anunciou a aquisição da licença da Subway e da Starbucks Brasil, que pertenciam à SouthRock.

Ele tinha no currículo anos de liderança do principal concorrente do BK, o Mc Donalds. Antes da Zamp, porém, estava à frente da Espaçolaser, de depilação a laser.

Interinamente, o cargo será ocupado pelo atual CFO, Gabriel da Rocha Guimarães. O novo CEO ainda deverá ser definido em deliberação do conselho de administração.

A empresa também anunciou a saída da diretora de gente e gestão Patrícia Nicieza.

Procurada, a Zamp afirmou que não faria comentários além do fato relevante publicado.