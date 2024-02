Banco Master compra will bank e chega a 10 milhões de clientes

O Banco Master acaba de anunciar a compra do controle do Will Bank, banco digital com mais de seis milhões de clientes, concentrados principalmente no Nordeste. A transação marca uma expansão agressiva do Master no varejo, levando sua carteira a 10,5 milhões de clientes em todo o Brasil.

O banco pretende expandir a base de clientes e os serviços oferecidos pelo Will Bank, incluindo a oferta de cartões de crédito — seu carro-chefe.

A XP seguirá como minoritária no banco digital, por meio de seu fundo de private equity. Chu Kong, sócio da XP e um dos idealizadores do Will Bank, continuará fazendo parte do conselho.

A compra do Will Bank vem dias depois de o Master anunciar a compra do Voiter (antigo Indusval), fortalecendo sua posição no agro e consolidando sua plataforma de atacado.

Após anunciar uma reorganização societária significativa, o Banco Master pretende alcançar um patrimônio líquido de R$ 5 bilhões até o final do ano.

No ano passado, o Will Bank registrou a receita de R$ 2,8 bilhões.

“Com a aquisição do will bank, passamos a ter um ecossistema digital completo, com tecnologia robusta e capilaridade na distribuição de produtos financeiros. Vamos oferecer produtos de crédito para nossos clientes do Credcesta e produtos de seguro e outros para os atuais clientes do Will”, disse em nota Daniel Vorcaro, Presidente do Banco Master.

“A tecnologia vai nos permitir acelerar o desenvolvimento de novos produtos baseados em cartão de crédito, débito, empréstimo, captação, consignado e outros serviços financeiros”, acrescentou o Augusto Lima, CEO e sócio responsável pelo varejo do Banco Master.

Em operação desde 2017, o Will Bank é um banco digital com uma sólida base tecnológica. No final de 2021, recebeu um investimento significativo da XP e da Atmos no valor de R$ 250 milhões.