Azzas 2154: Gisela Dantas deixa cargo de CMO após um ano na companhia

Editora do EXAME IN

A CMO do Azzas 2154, Gisela Dantas Rodenburg, está deixando a companhia pouco mais de um ano depois de ter assumido o cargo.

A executiva assumiu a área de marketing do grupo em março do ano passado, logo após ser anunciada a fusão do Soma com a Arezzo &Co.

Gisela foi conselheira do Soma por dois anos antes de assumir a posição na nova companhia – e era “da turma”, portanto, de Roberto Jatahy.

Sua saída foi anunciada hoje num post do Instagram, em que agradece nominalmente tanto Jatahy quanto o CEO Alexandre Birman.

“Com muita gratidão encerro um ciclo importante. Não foi uma decisão fácil”, afirma na postagem.

“Foram anos de aprendizados profundos, desafios marcantes e, acima de tudo, convivência com pessoas brilhantes – profissionais que admiro profundamente e que tornaram essa jornada tão especial.”

Menos de um ano após a conclusão da fusão, que aconteceu em agosto do ano passado, o mercado tem pressionado o Azzas por conta de resultados fracos, com margens pressionadas, e pela demora na entrega das sinergias – mas principalmente pelas notícias de desentendimentos entre Birman e Jatahy.

Com a relação desgastada, os hoje sócios já têm advogados contratados para mediar suas conversas. Em comunicado divulgado no mês passado, a companhia afastou a possibilidade de uma cisão, mas não descartou a possibilidade de revisão no acordo de acionistas.

Os papéis caem 57% em um ano, com a empresa avaliada em R$ 5,08 bilhões – o mesmo valor que o Grupo Soma pagou em 2021 apenas pela Hering.