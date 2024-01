Arezzo &Co e Grupo Soma confirmam conversas sobre fusão das companhias

Mais de um ano de namoro depois, uma junção entre Arezzo &Co e Grupo Soma parece estar perto de sair do papel. A notícia de que os dois grupos estão conversando para uma operação foi antecipada hoje pelo Neofeed e confirmada pouco depois pelas duas companhias em fato relevante. A operação, diz a reportagem, seria 100% via troca de ações.

Os comunicados são muito parecidos. Os dois grupos falam em conversas em andamento e confirmam que Alexandre Birman ficaria no comando executivo da companhia combinada. Roberto Jatahy, CEO atual do Grupo Soma, seguiria como CEO de Soma dentro dessa nova companhia, cujo faturamento seria superior a R$ 12 bilhões.

Conforme apurou o INSIGHT, a Arezzo teria 56% do capital da nova companhia e Soma ficaria com 44%, refletindo o valor de mercado das duas companhias nos últimos dias. As ações da Arezzo &Co subiam 14% após o anúncio da potencial fusão e as do Grupo Soma, 17,11%. Com os valores de mercado passando de R$ 7 bilhões e R$ 6,20 bilhões, respectivamente.

As sinergias poderiam somar R$ 4,5 bilhões. Entre os ganhos apontados pelo grupo Arezzo estariam a utilização do conhecimento do grupo mineiro para expansão de calçados e acessórios nas marcas do grupo Soma como Hering, NV e Animale. Bem como a capacidade de expansão de franquias, um canal em que a Arezzo &Co é forte.

Outro ponto seria a integração completa da cadeia, redução do lead time, e melhoria em toda cadeia de suply chain até o estoque.

No buyside, o entendimento é de que, se a operação antes era mais difícil por questão de valutation, agora haveria mais sentido, apurou o INSIGHT.

Ao fim de 2021, Alexandre Birman demonstrou o desejo de comprar todo o Grupo Soma, na esteira da disputa perdida pela Hering. À época, no entanto, a empresa de origem calçadista -- também em vestuário desde a compra da Reserva -- perto de R$ 8 bilhões na bolsa, enquanto a companhia de moda estava em quase R$ 12 bilhões. Uma diferença que não era nada irrelevante.

Além da Arezzo, a Arezzo &Co é dona da Schutz, da Reserva, da Baw e Carol Bassi. O grupo Soma tem a Animale, a Farm, a Hering, Maria Filó e Dzarm no portfólio. A força da moda feminina da Soma seria um dos principais pontos de interesse de Birman, já que há poucos anos a companhia começou a colocar os pés no segmento de vestuário feminino por meio da Schutz, marca criada por Birman ao s 18 anos.

"Não há, no momento, qualquer documento vinculante firmado e, portanto, não se pode confirmar que a operação de fato se realizará", dizem os documentos publicados pela Arezzo &Co e Soma. A ideia inicial era anunciar a potencial fusão depois do carnaval, afirmou uma pessoa próxima à calçadista.

*reportagem em atualização