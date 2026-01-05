Alexandre Santoro deixa IMC para assumir presidência do GPA

A IMC (International Meal Company), franqueada master da Pizza Hut no Brasil, e dona das marcas Frango Assado e Viena está sob novo comando. Alexandre Santoro, deixa o cargo de CEO ocupava desde 2021. Em seu lugar, assume, interinamente, Natália Lacava, a CFO da empresa, que acumulará os dois cargos até a chegada de um substituto.

Santoro sai da IMC para assumir o cargo de CEO do GPA (PCAR3), no lugar de Marcelo Pimentel, que renunciou ao cargo em outubro do ano passado. A dona da rede de supermercados Pão de Açúcar teve seu conselho de administração reestruturado no ano passado com mudanças no quadro societário da companhia. A família Coelho Diniz se tornou principal sócia da empresa.

No comunicado ao mercado, a IMC informa que a saída de Santoro faz parte de uma transição planejada e "da evolução estratégica da companhia". Lacava assume o comando da companhia já a partir desta terça-feira, 6.

De acordo com a empresa, o processo de recrutamento do novo CEO está em processo "bastante avançado", com anúncio planejado para acontecer nas próximas semanas.

Santoro chegou à IMC em 2021, quando a Faro Capital se tornou acionista de referência da companhia. À época, os números da IMC sofriam com o baque das regras de isolamento social da pandemia de Covid-19, que obrigaram o fechamento de restaurantes e praças de alimentação dos shopping centers.

O executivo voltou ao Brasil após anos nos Estados Unidos para arrumar a casa na IMC. Durante sua gestão, a companhia se desfez de ativos considerados não estratégicos, incluindo ativos no Panamá e Colômbia, e executou um trabalhoso plano de redução de endividamento.

Também foi na gestão de Santoro que a IMC vendeu o controle da operação da KFC no Brasil à Kentucky Foods Chile, por US$ 35 milhões, com o objetivo de reduzir o capex da companhia para investir em outras marcas, como a própria Frango Assado.

"A busca recorrente por excelência só foi possível porque seguimos, com disciplina, os pilares que definimos desde o início da minha gestão. Eles nos permitiram construir uma empresa mais simples, mais eficiente, menos alavancada e totalmente preparada para um novo ciclo de crescimento", escreveu Santoro, em uma mensagem de despedida em suas redes sociais.

O executivo será indicado para integrar o Conselho de Administração da IMC, sujeito às aprovações.

"Ao longo dos últimos anos, a companhia avançou de forma consistente em eficiência operacional, melhoria de margens, simplificação do portfólio e disciplina financeira, e agora está pronta para uma nova etapa de desenvolvimento", acrescenta a IMC no comunicado ao mercado.