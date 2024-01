A aposta de Bill Ackman no Israel pós-guerra

Um dos combatentes mais vocais do antissemitismo nos Estados Unidos desde o início da guerra entre Israel e Hamas, Bill Ackman, fundador da gestora Pershing Square, e sua esposa Neri Oxman compraram uma participação de 4,9% na bolsa de Tel-Aviv.

A fatia faz parte da venda de uma participação mais ampla no valor de 353 milhões de shekels (US$ 95 milhões). Pelos cálculos do "Financial Times", eles pagaram cerca de US$ 25 milhões pelos quase 5%.

Em comunicado, a bolsa de Tel-Aviv afirma que a venda atraiu “interesse robusto de investidores em Israel, Estados Unidos, Europa e Austrália" e foi um "forte voto de confiança tanto na [bolsa] quanto na economia israelense como um todo". Da venda, precificada com um desconto de 2% em relação ao último fechamento das ações, apenas o nome do casal foi revelado na lista de compradores.

As ações da bolsa de Tel-Aviv fecharam com alta de 7,62%, quase anulando as perdas de 3% registradas desde o começo da guerra. A empresa de serviços financeiros operava abaixo de seus pares, como a Saudi Tadawul Group, a Deutsche Boerse e a London Stock Exchange, que tiveram ganhos de pelo menos 12% no mesmo período.

Ackman é conhecido por suas campanhas ativistas em grandes empresas, incluindo a Herbalife, de suplementos, e a loja de departamentos JCPenney. Seu fundo principal teve um ganho de 27% em 2023, gerando ganhos de US$ 3,5 bilhões para os investidores.

Mas mais recentemente seu nome ficou em destaque pelo debate gerado em torno da guerra entre Israel e as forças do Hamas na Faixa de Gaza. Desde outubro, quando o conflito começou, ele tem feito campanha contra várias universidades americanas, incluindo Harvard – de onde ele é egresso –, alegando que não fizeram o suficiente para combater o antissemitismo.

Com mais de 1 milhão de seguidores na rede X, ex-Twitter, Ackman pediu publicamente a renúncia dos presidentes de Harvard, University of Pennsylvania e MIT, após críticas ao desempenho deles em uma audiência do Congresso sobre antissemitismo nos campi universitários no final do ano passado.

Em Harvard, a reitora Claudine Gay renunciou ao cargo em 2 de janeiro, também sob acusações de plágio. A presidente da University of Pennsylvania, Elizabeth Magill, também renunciou na esteira das críticas de antissemitismo.

A postura de Ackman tem encontrado resistência nas alas políticas mais à esquerda nos Estados Unidos, mas rendeu muitos elogios de ativistas conservadores, membros da comunidade judaica e até mesmo de Elon Musk.