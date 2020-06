XP: sócios fundadores e General Atlantic farão oferta de US$ 1 bi em NY

Depois de uma semana acalorada no noticiário e perto de sua máxima histórica, a XP Inc acaba de anunciar que a gestora de recursos General Atlantic e a holding dos fundadores XP Controle farão uma oferta secundária de ações da companhia na Nasdaq, da ordem de 1 bilhão de dólares. Serão vendidas até 22,4 milhões de ações, já considerando o lote suplementar. Os sócios estão aproveitando o fim do período de lock-up. A companhia encerrou o dia avaliada em nada menos do que 24 bilhões de dólares, depois de ser avaliada em pouco menos de 15 bilhões de dólares no IPO em dezembro de 2019.

A maior parte da oferta — mais de 70% das ações — é referente à venda da General Atlantic e equivale a cerca de 20% da posição da gestora de recursos na empresa.

A XP Controle, que hoje detém 23% do capital total da XP Inc, vai vender uma fatia de até 4% do negócio. O dinheiro da holding, para os curiosos, será usado para pagar a recompra de participação de sócios que saíram do negócio tempos atrás e impostos — ninguém vai colocar recurso extra no bolso. A operação será coordenada pela própria XP e ainda pelo JP Morgan, Goldman Sachs e Morgan Stanley.

A companhia também antecipou alguns números do segundo trimestre. O lucro líquido pode mais que dobrar na comparação anual, pois a estimativa é que fique entre 420 milhões de reais e 520 milhões de reais, de abril a junho, ante 228 milhões no mesmo período de 2019. A expectativa é que a receita bruta aumente de 50% a 60% na mesma base de comparação, para um intervalo estimado entre 1,85 bilhão de reais e 1,98 bilhão de reais.

Mas o que a XP Investimentos quer mesmo contar depois da briga pública de marketing com o sócio Itaú é que a captação de recursos recorde em junho, que deve girar entre 10 bilhões de reais e 12 bilhões de reais, em ritmo de escalada sobre os 8,3 bilhões de reais captados em maio e os 6,9 bilhões de reais absorvidos pela plataforma em abril.