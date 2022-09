Talk show Exame IN: as estórias de Alexandre Zolko e as soluções da CRM&Bônus

Após dez dias do lançamento do aplicativo da CRM&Bônus, foram 300 mil downloads e mais de 25% das pessoas que baixaram o app já se tornaram ativas. A informação é do fundador da companhia, Alexandre Zolko, cujo propósito é fazer lojistas venderem mais e, agora, conquistarem mais clientes. Ele foi o entrevistado da quinzena do talk show EXAME IN. Se você não conhece nem a CRM&Bônus, que já está em 20.000 pontos de venda no Brasil, nem Zolko, essa é uma oportunidade de ouro. Se já conhece, vale ficar 'expert' na estratégia.

Na entrevista, Zolko, que nasceu no varejo, pois é filho dos fundadores da marca de moda feminina TVZ, e criou outras sete startups, incluindo a MyShoes (vendida para a Arezzo), explica como criou a companhia a partir de suas próprias necessidades. Hoje, a solução de fidelização da CRM&Bônus (que nasceu como ferramenta para a TVZ), recebe de 300 a 400 contatos de varejistas interessados por dia! A empresa, cuja receita neste ano deve ser da ordem de R$ 100 milhões, é geradora de caixa desde o quarto mês de fundação.

Avaliada em R$ 1 bilhão em sua primeira rodada de investimento, que ocorreu no fim de 2021, tem Softbank, Riverwood, Igah Ventures e Volpe Capital como acionistas. Juntos, colocaram R$ 280 milhões no negócio. Como a empresa gerava recursos, qual foi o compromisso de Zolko com os novos acionistas? Não pagar dividendos e reinvestir em expansão. O mercado potencial, afinal, praticamente não tem limite.

Zolko não se arrepende: “O que eu aprendi de lá para cá não tem nem como explicar. É incrível.” O sucesso, aliás, para quem já tem até quadro no “Domingão com o Huck” realmente não afeta em nada o apetite, vontade de crescer e disposição ao trabalho do empreendedor. Nem sua humildade. “Sou um aprendiz.”

Para quem conhece e acha que a CRM&Bônus só faz sentido para o B2C de vendas esporádicas, entre os clientes estão Kroton e Smartfit, negócios de receita recorrente. Até indústrias, como a Ambev, estão no portfólio, além de várias das marcas de moda mais conhecidas, de Marisa e Riachuelo, a nomes do Grupo Soma. A capacidade de ter ideias de Zolko não tem limites. E é por isso que ele já está ciente que seu desafio é foco.

A companhia acaba de fazer duas aquisições relevantes para quem lida com varejo e com fidelização: o ChefsClub, plataforma com 3.000 restaurantes, e a Zipper, que desenvolveu uma solução de social selling para livrar a força de vendas dos lojistas de fazer fotinho e arrumar estoque na hora de turbinar as vendas por whatsapp. Tudo na CRM&Bônus é digital. E a ferramenta nunca é vendida ‘solo’. Vem ou com treinamento e modulação, ou até mesmo com a própria gestão full service.

