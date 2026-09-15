Empresas
O que as recuperações de Casas Bahia, GPA, Toky e St. Marche revelam sobre o varejo
Mesmo com nove anos consecutivos de crescimento nas vendas, empresas do setor sofrem com dívida cara e balanços pressionados; Casas Bahia, GPA, Toky e St. Marche estão entre os nomes que recorreram à Justiça em 2026
Publicado em 15 de setembro de 2026 às 09:00.
Última atualização em 15 de setembro de 2026 às 11:16.
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Jornalista com mais de 10 anos de experiência na cobertura de negócios e finanças. Passou pelas redações de Veja, onde foi editor da coluna Radar Econômico, e CMA. Contato em pedro-b.gil@exame.com
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