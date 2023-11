Na venda de CTEEP pela Eletrobras, um detalhe crucial

O mercado está difícil para ofertas de ações, mas a Eletrobras suspendeu hoje a venda de parte de sua fatia da transmissora CTEEP por um detalhe técnico — e um tanto banal.

Uma semana depois de comunicar que tinha contratado bancos para a estruturar a operação que deveria movimentar cerca de R$ 3 bilhões, a companhia voltou atrás porque descobriu que mais de dois terços dos papéis estão dados em garantia para ações judiciais, segundo apurou o EXAME In.

Em fato relevante divulgado na manhã de hoje, a companhia afirmou apenas que “foi constatado que o volume de ações que teria disponível para ser ofertado no momento estaria muito aquém do esperado para o seguimento imediato da operação”.

A Eletrobras tem 35,74% do capital total da CTEEP – sendo 9,73% em ações ordinárias e 52,48% em papéis preferenciais, que tem mais liquidez. A participação da companhia é avaliada em pouco mais de R$ 5 bilhões.

A ideia era vender um bloco entre R$ 2 bilhões e R$ 3 bilhões nas próximas semanas, via oferta de ações. Num mercado volátil, o timing era propício, na esteira da onda de otimismo para a bolsa vinda com a queda dos juros longos americanos em meio ao esfriamento da economia dos Estados Unidos.

Agora, a companhia vai trabalhar para conseguir trocar as garantias e a expectativa é que a oferta seja retomada no começo do ano que vem ou, no cenário mais otimista, mais para o fim deste ano – como sempre, se o mercado permitir.

A Eletrobras tinha contratado um sindicato formado por Citi, Itaú, Safra e XP.