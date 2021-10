Fintech RecargaPay recebe R$ 56 mi para expandir aplicativo

A empresa de carteira digital RecargaPay recebe hoje um aporte de 56 milhões de reais (10 milhões de dólares) do IDB Invest, da IDC Ventures e do Fuel Venture Capital. A maior parte do investimento, 7,5 milhões de dólares, é do IDB Invest. O montante será usado para a expansão do aplicativo da companhia e faz parte da rodada de investimento Série C, anunciada em março deste ano, que alcançou mais de US$80 milhões (cerca de 440 milhões de reais).

O app da fintech, que tem o Brasil como seu maior mercado, permite que os usuários façam pagamentos de boletos, transferências de saldo por Pix, recargas de celular ou cartão de transporte. No ecossistema de produtos oferecidos aos usuários, o aplicativo tem ainda vales-presente, solicitação de microcrédito ou empréstimos, e cartão pré-pago.

“Este investimento nos permitirá acelerar a democratização dos pagamentos móveis e serviços financeiros no Brasil. O ecossistema financeiro da RecargaPay permite e capacita milhões de clientes e comerciantes a lidar com seus pagamentos e atingir suas metas financeiras. Estamos particularmente entusiasmados em acelerar nosso roadmap de produtos com este investimento adicional para open banking e recursos adicionais de Pix", diz, em nota, Rodrigo Teijeiro, fundador e CEO da RecargaPay.

Com o investimento, RecargaPay e IDB,membro do Grupo IDB, atuarão juntos para rever as soluções oferecidas aos consumidores no aplicativo. O objetivo é criar um conjunto que seja voltado tanto a consumidores bancarizados quanto desbancarizados.