Dynamo: na abertura ao público, a alegria durou 46 segundos

Não há crise de fluxo para a gestora carioca Dynamo. Hoje, às 8 horas, abriu a possibilidade ao público para investimento no fundo Cougar, quase uma lenda do mercado brasileiro do ‘value investing’. A intenção era captar R$ 1,1 bilhão (R$ 2 bilhões com os feeders). Desse total, R$ 450 milhões foram destinados a uma alocação prioritária para os atuais cotistas. Essa alocação foi preenchida, na segunda-feira, dia 31, em menos de dois minutos.

Hoje, na abertura completa, o montante disponível foi preenchido em 46 segundos. E pronto. Foi isso. A demanda alcançou R$ 6,5 bilhões até 8h10, quando o sistema foi desligado: ou seja, 10 vezes o disponível.

Criada em setembro de 1993, logo após os primeiros e ainda incertos sinais de que o país poderia encontrar um caminho para a estabilidade, a carteira acumula uma rentabilidade que faz brilhar os olhos: quase 3.900.000%, ante 110.250% do Índice Bovespa no mesmo período.

Mas quem vê os números esquece de olhar o prazo. São 28 anos. Tempo de um filho ser criado, se formar e até pós-graduar. Também não vê que a trajetória não é uma linha reta de subida. Bolsa é bolsa e não um bilhete premiado da loteria.

Mais uma informação impressionante: foram mais de 200 pedidos de cotistas e não cotistas e 75% da alocação foi preenchida para pessoas físicas. O investimento mínimo é de R$ 300 mil e o máximo ficou estabelecido em R$ 30 milhões. A movimentação mínima para cotistas, R$ 30 mil.

Ainda que muito comemorada, a facilidade de captação só reforça a sensação de dever dos gestores da casa, cientes da expectativa embutida nessa aplicação. Nessa hora, sempre tem alguém no mercado para lembrar a célebre frase do Tio Ben ao sobrinho Peter Parker, o Homem-Aranha: “Com grandes poderes, vêm grandes responsabilidades, Peter”.

O resultado traz ainda uma informação interessante. De que há muito interesse por produtos fora do private dos tradicionais grandes bancões.

O sucesso impressiona pelo momento. Os dados da Anbima mostram que em janeiro, até dia 27, os fundos de ações sofreram resgates de quase R$ 9 bilhões.

