Carlyle muda estratégia no Brasil e fecha parceria com SPX Capital

Como parte do seu processo de simplificação das operações ao redor do mundo, o gigante grupo de private equity Carlyle está mudando sua estratégia de investimento no Brasil. A gestora fechou uma parceria com a brasileira SPX Capital, que vai tocar suas operações no país enquanto o grupo foca em negócios maiores.

Um acordo preliminar entre as duas empresas estabeleceu que a americana vai transferir cinco de seus profissionais alocados no Brasil para a SPX, conforme antecipou o Wall Street Journal. Além disso, a brasileira vai participar da gestão do fundo de US$ 776 milhões da Carlyle com foco em América do Sul.

Fundada em 2010 por Rogério Xavier, a SPX Capital possui cerca de R$ 48 bilhões sob gestão. Quando a parceria for fechada oficialmente, o que deve acontecer no segundo ou terceiro trimestre, a empresa ganhará acesso à plataforma global da Carlyle.

Já para a americana, que tem cerca de US$ 260 bilhões, a parceira dá a oportunidade de investir ao lado da SPX em novos negócios. Com a simplificação da sua estrutura no Brasil, a gestora vai privilegiar grandes investimentos escaláveis no país. Até hoje, ela investiu cerca de US$ 3 bilhões em negócios brasileiros.