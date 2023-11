Braskem: ADNOC vai oferecer tag-along aos minoritários, segundo fontes

A nova proposta da ADNOC pela Braskem, levada a público no dia 8 de novembro, deixou investidores num otimismo cauteloso. Os novos termos para o acordo levaram à valorização de 10,4% nos papéis da empresa brasileira desde então, cotados hoje a R$ 19,43. Entretanto, o preço ainda está muito abaixo dos R$ 37,29 ofertados pela estatal de Abu Dhabi. O motivo? preocupações com o tag along de minoritários em meio à venda de controle. São temores que podem se dissipar em breve: por enquanto, a oferta da ADNOC prevê a oferta de tag along aos minoritários, segundo fontes que conhecem bem a proposta.

Como se trata de uma oferta não vinculante, é possível que, se tiver sucesso, uma possível transação sofra alterações. Mas, ainda que isso aconteça, o plano da ADNOC ainda assim é fazer a oferta aos minoritários, apurou o EXAME IN.

Essa é a resposta (momentâneo, ainda) para uma dúvida que começou a rondar a cabeça de analistas na última semana. Para recapitular, a ADNOC ofereceu R$ 10,5 bilhões por 38,3% do capital social da Braskem. Nessa fatia, estão compreendidas 50,1% das ações votantes (ON) e 22,9% das ações sem direito a voto (PNA).

Ao fim de tudo, a proposta prevê que ADNOC fica com 35,3% do capital social e a Novonor, com os demais 3%. Ou seja, a ADNOC montou uma estrutura em que ela libera todas as ações da Braskem que estão com os bancos, mas vai deixar 3% com a Novonor ao fim do processo.

Como a proposta não delimitou se as ações que ficarão com a ex-Odebrecht serão ordinárias ou preferenciais, investidores ficaram temerosos de que, no acordo, a Novonor ficasse com papéis ordinários — o que poderia abrir espaço para que a ADNOC não fizesse o tag along aos minoritários. Ou seja, não estendesse a eles as mesmas condições ofertadas ao controlador no caso de venda de controle.

A Lei das Sociedades por Ações determina a realização de uma oferta aos minoritários de ações votantes em caso de venda de controle. Pela legislação, o comprador do controle pode oferecer apenas 80% do prêmio pago ao vendedor.

É da redação da lei, combinada com um parecer da Comissão de Valores Mobilários (CVM) de 2006 que vem a cautela dos investidores. Na época, a autarquia determinou que venda de controle equivale a 50% do capital votante mais uma ação ordinária. A partir desse percentual, entende-se controle, ou seja, maioria absoluta do capital votante. O parecer em questão tratava do acordo selado pela rede francesa Casino e o Grupo Pão de Açúcar.

No caso da Braskem, empresa do Nível 1 da B3, o tag along não seria devido às ações PNA (preferenciais classe A). Contudo, o estatuto social da petroquímica prevê, sim, esse direito para os detentores de ações PNA. A ADNOC, conforme fontes ouvidas, não pretende discutir a aplicação do estatuto com os minoritários e sua intenção é lançar oferta a todos os investidores de mercado.

A redação do estatuto da empresa, em seu artigo 10, diz: "oferta para todas as ações de emissão da companhia, independentemente de tipo ou classe, e pelo mesmo preço pago ao vendedor do controle".

Vale lembrar, porém, que tudo ainda segue sob negociação. A proposta feita pela ADNOC é não vinculante e depende de aceitação, inclusive da Petrobras. Isso porque a intenção da empresa de Abu Dhabi é negociar um novo acordo de acionistas e ser sócia da Petrobras na petroquímica.

A proposta pela Braskem prevê, como pagamento aos bancos, metade em dinheiro no ato e metade com títulos de dívida com prazo de 7 anos, rendimento de 7,25% ao ano. Nos três primeiros anos, o rendimento é aplicado, mas não há pagamento aos detentores do papel, os valores são acruados ao principal. A partir do quarto ano, o rendimento será pago anualmente. Ao fim do sétimo ano, a dívida é amortizada integralmente.

Essa condição é muito superior à anterior. Na proposta anterior, em que o valor ofertado era de R$ 47 por ação, R$ 20 eram em dinheiro, R$ 20 em um título de dívida perpétuo, que rendiam 4% ao ano, e outros R$ 7 por ação eram uma warrant, que dependia de uma série de condições atreladas ao retorno que Apollo teria com o investimento em Braskem. Agora, tudo ficou muito mais simplificado, com rendimento mais atrativo e prazo muito mais curto.

Ainda que uma oferta de tag along contemple algum ajuste de valor presente, ele será muito inferior à correção que deveria ser aplicada na proposta anterior -- onde R$ 7 por ação inclusive poderiam nunca se concretizar.

A ADNOC já apresentou à Petrobras a oferta que levou aos bancos e à Novonor. Agora sozinha, sem a sociedade com o fundo de investimento americano Apollo, a ADNOC gostaria de se tornar sócia da Petrobras. A oferta está condicionada à negociação de um novo acordo de acionistas com a estatal, inclusive, para exercício de controle conjunto da Braskem.